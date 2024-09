Antivirus, VPN e molto altro con Norton: tutto a meno di 4 euro al mese

Norton 360 Advanced è la soluzione giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dati e dei propri dispositivi: si tratta di un bundle di servizi che include il sistema antivirus, con protezione in tempo reale, e la VPN di Norton, con possibilità di utilizzo su ben 10 dispositivi differenti, anche in contemporanea.

Il servizio è accessibile in abbonamento, con un 44,99 euro per un anno, pari a 3,75 euro al mese. In sostanza, quindi, bastano meno di 4 euro al mese per poter accedere a un servizio completo di protezione per poter utilizzare Internet in sicurezza e senza tracciamento.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Norton, raggiungibile tramite il box riportato qui di sotto.

Norton 360 Advanced: antivirus, VPN e molto altro

Con Norton 360 Advanced è possibile accedere a un bundle di servizi con un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’abbonamento include:

il sistema antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche

con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche la Secure VPN , il servizio di VPN illimitata di Norton

, il servizio di VPN illimitata di Norton 200 GB in cloud per il backup dei propri dati

per il backup dei propri dati altri servizi di sicurezza come SafeCam per PC, Social Media Monitoring, Dark Web Monitoring, Password Manager multi-piattaforma

L’accesso a tutti i servizi di Norton 360 Advanced prevede un costo di 44,99 euro per un anno ovvero una spesa di 3,75 euro al mese. Si tratta di uno sconto del 66% rispetto al prezzo standard dell’abbonamento. Non ci sono vincoli di rinnovo.

Tutti i servizi sono utilizzabili su 10 dispositivi differenti (a scelta tra Windows, macOS, Android e iPhone). In sostanza, Norton consente ai suoi utenti di poter utilizzare i suoi servizi per poter ottenere una protezione completa, dal computer allo smartphone, con la possibilità anche di attivare la VPN per sfruttare la crittografia del traffico dati e poter “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

L’attivazione dell’abbonamento può avvenire direttamente online, tramite il sito di Norton, qui di sotto.