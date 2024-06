Antivirus, VPN e non solo: i pacchetti completi Surfshark con super sconto

Se ti sei stancato di hacker, phishing e pop-up invadenti, i pacchetti completi Surfshark sono una soluzione da prendere in considerazione. Visto che siamo tutti iperconnessi alla rete, la sicurezza online ci impone di scegliere soluzioni potenti, magari offerte a buon prezzo. Continuare a limitarsi al semplice antivirus non è più sufficiente. Quindi, occorre proteggersi a 360 gradi.

Qui entrano in gioco le VPN, in particolare quella di Surfshark, che non solo offrono protezione, ma regalano anche una nuova e ampia gamma di vantaggi. Questi strumenti aggiungono uno strato di sicurezza in più, capace di proteggere ogni nostro dispositivo.

Pacchetti completi Surfshark: offerte super e sicurezza totale

Le VPN sono reti private che proteggono ogni connessione e bloccano gli accessi non autorizzati. In altre parole, filtrano chi può vedere i nostri dati online. Offrono anche funzionalità extra come la possibilità di cambiare l’indirizzo IP per bypassare restrizioni geografiche. Quindi, se vuoi guardare quella serie TV disponibile solo all’estero, la VPN farà sembrare che ti sei connesso da lì.

Se tutto questo ti sembra interessante, il nome che devi stamparti in mente è Surfshark One. Questo pacchetto, oltre all’antivirus e alla VPN, offre altre funzionalità, come blocco degli annunci e dei cookie pop-up, un generatore di dettagli personali e di e-mail mascherate e altro. Quanto costa questa meraviglia della protezione online? Con lo sconto dell’83% sul piano biennale, soltanto 2,69 euro al mese. Ti vengono anche regalati 3 mesi extra di servizi.

Se vuoi qualcosa in più, il pacchetto Surfshark One+ aggiunge il servizio Incogni, che elimina i tuoi dati dai database indesiderati, proteggendoti da campagne pubblicitarie ed email mirate. Costo? 4,29 euro al mese, sempre alle stesse condizioni del bundle precedente. A questo punto, non ti resta che scegliere i pacchetti completi Surfshark, così starai al sicuro ogni volta che navighi online.