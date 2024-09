Antivirus, VPN e tanto altro: sicurezza al top con Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced è il bundle più completo proposto da Norton che mette a disposizione dei suoi utenti il sistema antivirus, la VPN illimitata (con possibilità di selezionare il Paese di connessione) oltre che diversi servizi aggiuntivi, con 200 GB in cloud per il backup dei dati e servizi di assistenza per il ripristino dell’identità e in caso di furto del portafoglio.

Grazie alla promozione in corso, Norton 360 Advanced è ora attivabile con un prezzo scontato di 44,90 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo e con la possibilità di sfruttare uno sconto netto rispetto al prezzo di listino (pari a 134,99 euro). I software inclusi nel bundle sono utilizzabili su 10 dispositivi, tra Android, iOS, Windows e Mac.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di Norton.

Norton 360: tanta sicurezza a un prezzo contenuto

Con Norton 360 è possibile accedere a un bundle di servizi, con antivirus e VPN oltre che con altri strumenti pensati per garantire la massima sicurezza. La versione più completa, la Advanced, ha ben 200 GB in cloud, il password manager e vari servizi aggiuntivi come Protezione minori, Dark Web Monitoring e i servizi di assistenza informatica proposti da Norton. Il costo di questo bundle è di 44,90 euro per un anno, con possibilità di attivazione su 10 dispositivi dei software inclusi.

Molto interessante è anche il piano Deluxe, che costa 34,99 euro per un anno, garantendo la possibilità di estendere la protezione su un massimo di 5 dispositivi. C’è poi il piano Standard che costa 29,99 euro per un anno, offrendo la protezione su un dispositivo. Tutte le versioni di Norton 360 sono disponibili direttamente tramite una semplice procedura di attivazione online, premendo sul box riportato qui di sotto e poi scegliendo la versione da attivare.