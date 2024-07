Anthropic lancia generatore di prompt basato su Claude 3.5 Sonnet

Anthropic ha appena rilasciato una serie di nuove funzionalità volte a semplificare il processo di prompt engineering (ingegneria dei prompt) per gli sviluppatori che utilizzano il modello linguistico Claude. Queste innovazioni promettono di automatizzare, almeno in parte, un lavoro diventato molto richiesto nell’ultimo anno.

Generazione, test e valutazione dei prompt con Claude 3.5 Sonnet

Gli sviluppatori possono ora sfruttare le potenzialità di Claude 3.5 Sonnet per lavorare più facilmente e velocemente sui prompt. I prompt sono le istruzioni e le informazioni che vengono date come input ai modelli di intelligenza artificiale come Claude per fargli svolgere un determinato compito. Spesso creare prompt efficaci richiede molti test e ottimizzazioni.

Claude 3.5 Sonnet introduce funzionalità per generare automaticamente prompt di partenza, eseguire test per valutarne la qualità e suggerire modifiche mirate per migliorarli, applicando tecniche avanzate di ingegneria dei prompt. In questo modo, il processo manuale di creazione, test e ottimizzazione dei prompt viene velocizzato e semplificato.

Gli sviluppatori ricevono un feedback immediato per capire cosa funziona e cosa no in ciascun prompt testato, senza dover eseguire lunghe valutazioni. Possono quindi focalizzarsi solo sulle ottimizzazioni veramente utili a migliorare le risposte di Claude per il compito specifico a cui stanno lavorando.

Anthropic Console per semplificare la generazione di prompt

Le nuove funzioni sono ospitate all’interno di Anthropic Console, una piattaforma creata per attirare le aziende interessate a costruire prodotti con Claude. Nella nuova scheda Evaluate, gli sviluppatori possono testare i prompt delle loro applicazioni AI in diversi scenari, con esempi reali o generando casi di test tramite Claude stesso. Inoltre, è possibile confrontare l’efficacia di vari prompt e valutare le risposte dei campioni su una scala di cinque punti.

Sebbene gli strumenti di Anthropic non possano sostituire completamente il lavoro dei prompt engineer, l’azienda sottolinea che queste innovazioni aiuteranno i nuovi utenti e faranno risparmiare tempo agli ingegneri esperti. Un esempio concreto riportato nel blog post di Anthropic mostra come uno sviluppatore sia riuscito a modificare una singola riga del prompt per rendere le risposte più lunghe, applicando la modifica contemporaneamente a tutti i casi di test.

Questo approccio può far risparmiare tempo e fatica, soprattutto agli sviluppatori con poca o nessuna esperienza di prompt engineering.

L’importanza del prompt engineering per l’adozione diffusa dell’AI

Dario Amodei, CEO e cofondatore di Anthropic, ha sottolineato l’importanza dell’ingegneria dei prompt per l’adozione diffusa dell’AI nelle aziende. Durante un’intervista rilasciata a Google Cloud Next, Amodei ha dichiarato che “30 minuti con un prompt engineer possono spesso far funzionare un’applicazione che prima non funzionava“. Questo evidenzia il ruolo cruciale che il prompt engineering svolge nel rendere l’AI più accessibile e efficace per le aziende.