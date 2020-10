APC, grandi sconti sui gruppi di continuità

Chi sta organizzando la propria postazione desktop in casa in vista di possibili nuovi impegni in smart working nei mesi a venire, con ogni probabilità avrà pensato a quanto possa essere importante un buon gruppo di continuità che possa garantire l’alimentazione in qualsiasi momento, proteggendo il computer ed il monitor da sovratensioni e migliorando così la continuità operativa (senza il pericolo di perdere file o vedere interrotta la connessione).

In occasione del Prime Day, APC (by Schneider Electric) porta in sconto una coppia di UPS, il cui prezzo è stato fortemente tagliato proprio in questa circostanza trasformando l’evento Amazon in una vera e propria occasione per molti.

Il Prime Day dei gruppi di continuità

Il primo modello è l’UPS Pro BR650M (650VA / 390 Watt), il cui prezzo cade da 178 a 139,99 euro, un improvviso -24% dietro al quale è possibile collegare 6 dispositivi e sistemi differenti (pc, stampante, router, videosorveglianza e altro ancora). “La regolazione automatica della tensione (AVR)“, spiega la scheda tecnica, “corregge le fluttuazioni dell’alimentazione per continuare a lavorare anche in presenza di sovratensioni e sottotensioni senza utilizzare la batteria“.

Il secondo è il modello BX500CI (500 VA / 300 Watt), a minor prezzo e minor capacità. In questo caso non è disponibile un LCD con le informazioni relative alla capacità residua e sono previste tre sole uscite IEC-C13 protette posteriori. Il prezzo scende in questo caso del 30%, da 64,99 a 48,99 euro, mettendo in campo specifiche inferiori per un costo decisamente accessibile.