 App di ChatGPT: la voce ora crea documenti, email e siti web
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App di ChatGPT: la voce ora crea documenti, email e siti web

Non più solo risposte vocali, la nuova modalità agentica di ChatGPT mobile crea contenuti complessi e si sincronizza con il desktop.
App di ChatGPT: la voce ora crea documenti, email e siti web
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Non più solo risposte vocali, la nuova modalità agentica di ChatGPT mobile crea contenuti complessi e si sincronizza con il desktop.
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Basta dire a voce: Scrivi un documento sul progetto X. o Crea una presentazione per la riunione di domani, e ChatGPT lo fa, anche dal telefono. Mentre si cammina verso l’ufficio, in coda al supermercato, o sul divano.

OpenAI porta sull’app mobile di ChatGPT le funzionalità agentiche vocali già disponibili su desktop con GPT-Live. Gli utenti Plus e Pro possono usare la scheda Work direttamente dallo smartphone per creare documenti, email, riassunti, siti web e presentazioni. Gli utenti Free e Go, invece, ottengono l’accesso a plugin e app connesse.

OpenAI lancia l’agente vocale su ChatGPT mobile, come funziona

Le conversazioni vocali producono output di testo più ricco, non solo risposte parlate, ma documenti, email e contenuti strutturati. Si può passare tra testo e voce fluidamente. Ed è possibile iniziare una conversazione dal telefono e riprenderla dal desktop, la continuità tra dispositivi che Anthropic ha già implementato con Cowork su mobile e cloud.

La differenza rispetto a Cowork di Anthropic, è che OpenAI tiene chat e workspace separati. Anthropic ha unificato Cowork e Chat in un’unica interfaccia.

Oramai è chiaro che la voce sta diventando l’interfaccia principale per i compiti AI complessi. Siri AI su iOS 27 ha gli slider per velocità e espressività. Claude ha la modalità vocale su Opus e Sonnet con 9 lingue. Gemini ha la voce sugli occhiali Android XR. E adesso ChatGPT porta la voce agentica, che fa cose, non solo risponde, sul telefono.

Fonte: Business Insider

Pubblicato il 24 set 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
24 set 2026
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