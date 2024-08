Le app Google sui portatili e PC Windows con Essentials

La nuova app Essentials di Google, che include alcuni dei servizi più popolari di Big G, sarà preinstallata sui nuovi computer portatili HP e arriverà successivamente su altri PC Windows, per offrire un’esperienza ancora più integrata.

Un’app, molti servizi

Essentials funge da hub centrale per una serie di servizi Google, consentendo agli utenti di accedere facilmente a Google Foto, Google Messaggi e molto altro ancora. Con un semplice clic, è possibile sfogliare i ricordi catturati con Google Foto o inviare e ricevere messaggi attraverso Google Messaggi, il tutto senza dover passare da un’app all’altra. Inoltre, Essentials offre link per scaricare molte altre app Google, come Google Fogli, Google Drive e Google One (e persino con una prova gratuita di due mesi per i nuovi abbonati).

Una partnership vincente con HP

I primi a beneficiare di questa innovativa integrazione saranno i possessori di nuovi computer portatili HP. Marchi rinomati come Envy, Pavilion e Omen includeranno Google Essentials preinstallato, offrendo agli utenti un accesso immediato all’ecosistema Google.

Tuttavia, Google sottolinea che gli utenti hanno il pieno controllo sulla propria esperienza e possono disinstallare qualsiasi parte di Essentials o l’intero pacchetto, se lo desiderano. Resta da vedere se Essentials sarà disponibile anche per il download su PC Windows esistenti, offrendo a un pubblico più ampio la possibilità di godere di questa integrazione Google-Windows.

Giochi Android sul PC Windows

Un’altra interessante caratteristica di Essentials è l’inclusione dell’applicazione Play Games di Google, che consente di scaricare e giocare a popolari giochi Android direttamente sul PC.

Attraverso Essentials o l’app HP Omen Gaming Hub, gli utenti possono accedere a Google Play Games, giocare a titoli come Clash of Clans e continuare i progressi su un dispositivo Android compatibile. Questa funzionalità apre nuove possibilità per i giocatori, consentendo loro di godere dei loro giochi preferiti su uno schermo più grande e con i vantaggi di un’interfaccia desktop.