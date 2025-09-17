App Google per Windows che cerca ovunque: PC, Drive e web

Immaginiamo di scrivere un documento, guardare un video o giocare, e di voler cercare qualcosa senza dover cambiare finestra, aprire il browser o perdere il filo. Con la nuova app Google per Windows, basta premere Alt + Spazio e si apre un pannello di ricerca che scandaglia tutto: web, file locali, app installate e persino il proprio Google Drive. È come avere un motore di ricerca integrato nel sistema operativo.

Google lancia l’app per Windows che cerca nel PC, su Drive e sul web

La nuova app di Big G non si limita a cercare file o pagine web. Grazie alla modalità AI integrata, è possibile anche risolvere problemi di scuola, tradurre testi direttamente dallo schermo e porre domande di follow-up per ottenere risposte più precise. La funzione Google Lens, già nota su mobile, è ora disponibile anche su desktop. Basta selezionare un’immagine o un testo visibile sullo schermo e si ottengono subito informazioni, traduzioni o suggerimenti.

Durante il primo avvio, l’app chiede di accedere al proprio account Google e offre la possibilità di collegare Google Drive e i file salvati sul PC. Una volta autorizzata, la ricerca diventa trasversale. È possibile trovare un documento Word salvato mesi fa, un PDF nel cloud o un’app installata, tutto dallo stesso punto. Una sorta di centro di comando per chi lavora, studia o semplicemente vuole risparmiare tempo.

Disponibilità limitata (per ora): solo USA e solo in inglese

La nuova app è ancora in fase sperimentale, disponibile tramite Search Labs solo per gli utenti negli Stati Uniti. È compatibile con Windows 10 e versioni successive, ma non funziona con account Google Workspace o Google Workspace for Education. Per utilizzarla, bisogna avere almeno 13 anni e un account personale gestito autonomamente.