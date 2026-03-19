App IO down il 19 marzo: cosa sta succedendo? (update)

Era già successo a fine febbraio, sta accadendo di nuovo: l’app IO ha problemi. Sembra trattarsi di un down che mette fuori uso l’applicazione, forse a causa di un problema tecnico che interessa l’infrastruttura. I messaggi di errore incontrati sono diversi: la tua sessione è scaduta , non siamo riusciti ad autenticarti , ancora un po’ di pazienza , sembra che le cose vadano un po’ a rilento e altri ancora.

Problemi con l’app IO: non funziona

Uno degli avvisi è Alcuni servizi dell’app sono limitati in questo momento . Fortunatamente, l’app IO è progettata in modo da mostrare i documenti di IT-Wallet anche offline e di conseguenza in caso di anomalie come questa.

Non sempre però funziona. Capita che, per ragioni di sicurezza, l’applicazione richieda di connettersi nuovamente per continuare a caricare Documenti su IO. Una strada non percorribile al momento, considerando il down.

Rimangono invece del tutto fuori uso la sezione Portafoglio e quella relativa ai Servizi oltre ai Messaggi ricevuti.

Dai profili social di PagoPA che gestisce il progetto e da quelli dell’app IO non sono arrivati comunicati o aggiornamenti. Pubblicheremo qui tutti gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione.

Aggiornamento (19 marzo 2026, 21:45)

Il down prosegue. Attenzione a non aprire l’app troppe volte durante il malfunzionamento, si rischia di perdere l’accesso offline ai documenti. Qui il messaggio Hai usato IO offline troppe volte che abbiamo appena visto comparire sul nostro smartphone.

Aggiornamento (19 marzo 2026, 22:15)

I problemi dell’app IO sembrano essere definitivamente risolti. L’applicazione è tornata attiva e tutte le sezioni sono raggiungibili.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.