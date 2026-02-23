App IO down: niente messaggi e documenti non validi (update)

Ci sono problemi con l’app IO. Ce ne siamo accorti quando è comparso un messaggio relativo a documenti non validi nella sezione Portafoglio. La tessera sanitaria e la patente di guida, per essere più precisi. Ecco quanto si vede con un test condotto in redazione. L’applicazione è aggiornata all’ultima versione disponibile, su smartphone Android connesso a internet. Ha tutta l’aria di essere un down.

Documenti non validi e messaggi fuori uso nell’app IO

Ovviamente, sia la tessera sanitaria sia la patente di guida sono valide e non scadute. Provando ad aprire quest’ultima compare il messaggio Non è possibile aggiungere il documento al Portafoglio .

Anche la sezione Messaggi è fuori uso. Mostra l’avviso Stiamo caricando il messaggio, attendi qualche secondo se si prova ad aprirne uno, senza mai completare l’operazione.

Lo stesso vale per i Servizi. Sembra dunque trattarsi di un down che coinvolge ogni sezione dell’app IO.

Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Aggiornamento (23 febbraio 2026, 11:55)

Ora i messaggi si aprono correttamente, potrebbe essersi trattato di un problema tecnico temporaneo già risolto. Risultano invece ancora non validi i documenti caricati con IT-Wallet nella sezione Portafoglio.

Aggiornamento (23 febbraio 2026, 11:59)

Abbiamo provato a disinstallare e installare nuovamente l’app IO, da Google Play. In seguito alla nuova installazione è necessario ripetere il login con SPID o CIE, creare un codice di blocco e attivare, se lo si desidera, il riconoscimento biometrico. È inoltre chiesto di riattivare Documenti su IO, per ragioni di sicurezza.

Al termine della procedura, tessera sanitaria e patente di guida sono tornate disponibili nell’app IO. Non sappiamo se si sia trattato di un problema temporaneo o altro.

Aggiornamento (23 febbraio 2026, 14:55)

Tutto sembra essere tornato alla normalità. Non sappiamo se si è trattato di un problema esteso o isolato. Ha forse a che fare con l’arrivo della tessera elettorale tra i documenti dell’app IO?