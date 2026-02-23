 App IO down: niente messaggi e documenti non validi (update)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

App IO down: niente messaggi e documenti non validi (update)

Tessera sanitaria e patente di guida non valide su IT-Wallet, niente messaggi e servizi: l'app IO è down.
App IO down: niente messaggi e documenti non validi (update)
Informatica App e Software
Tessera sanitaria e patente di guida non valide su IT-Wallet, niente messaggi e servizi: l'app IO è down.
Punto Informatico

Ci sono problemi con l’app IO. Ce ne siamo accorti quando è comparso un messaggio relativo a documenti non validi nella sezione Portafoglio. La tessera sanitaria e la patente di guida, per essere più precisi. Ecco quanto si vede con un test condotto in redazione. L’applicazione è aggiornata all’ultima versione disponibile, su smartphone Android connesso a internet. Ha tutta l’aria di essere un down.

Documenti non validi nell'app IO

Documenti non validi e messaggi fuori uso nell’app IO

Ovviamente, sia la tessera sanitaria sia la patente di guida sono valide e non scadute. Provando ad aprire quest’ultima compare il messaggio Non è possibile aggiungere il documento al Portafoglio.

Anche la sezione Messaggi è fuori uso. Mostra l’avviso Stiamo caricando il messaggio, attendi qualche secondo se si prova ad aprirne uno, senza mai completare l’operazione.

Messaggi fuori uso nell'app IO

Lo stesso vale per i Servizi. Sembra dunque trattarsi di un down che coinvolge ogni sezione dell’app IO.

Down per la sezione Servizi dell'app IO

Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Aggiornamento (23 febbraio 2026, 11:55)

Ora i messaggi si aprono correttamente, potrebbe essersi trattato di un problema tecnico temporaneo già risolto. Risultano invece ancora non validi i documenti caricati con IT-Wallet nella sezione Portafoglio.

Aggiornamento (23 febbraio 2026, 11:59)

Abbiamo provato a disinstallare e installare nuovamente l’app IO, da Google Play. In seguito alla nuova installazione è necessario ripetere il login con SPID o CIE, creare un codice di blocco e attivare, se lo si desidera, il riconoscimento biometrico. È inoltre chiesto di riattivare Documenti su IO, per ragioni di sicurezza.

Dopo la reinstallazione è necessario attivare nuovamente Documenti su IO

Al termine della procedura, tessera sanitaria e patente di guida sono tornate disponibili nell’app IO. Non sappiamo se si sia trattato di un problema temporaneo o altro.

Aggiornamento (23 febbraio 2026, 14:55)

Tutto sembra essere tornato alla normalità. Non sappiamo se si è trattato di un problema esteso o isolato. Ha forse a che fare con l’arrivo della tessera elettorale tra i documenti dell’app IO?

Pubblicato il 23 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

App store alternativi su iPhone: la guida completa per l'Europa

App store alternativi su iPhone: la guida completa per l'Europa
Fascicolo Sanitario Elettronico: cosa ci dicono i numeri

Fascicolo Sanitario Elettronico: cosa ci dicono i numeri
WhatsApp: arrivano i messaggi programmati, come funzionano

WhatsApp: arrivano i messaggi programmati, come funzionano
Pedopornografia su iCloud: denuncia per Apple

Pedopornografia su iCloud: denuncia per Apple
App store alternativi su iPhone: la guida completa per l'Europa

App store alternativi su iPhone: la guida completa per l'Europa
Fascicolo Sanitario Elettronico: cosa ci dicono i numeri

Fascicolo Sanitario Elettronico: cosa ci dicono i numeri
WhatsApp: arrivano i messaggi programmati, come funzionano

WhatsApp: arrivano i messaggi programmati, come funzionano
Pedopornografia su iCloud: denuncia per Apple

Pedopornografia su iCloud: denuncia per Apple
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
23 feb 2026
Link copiato negli appunti