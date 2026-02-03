App IO ha una novità per i metodi di pagamento

È in distribuzione un aggiornamento per l’app IO che introduce una novità dedicata ai metodi di pagamento. Nell’immagine qui sotto c’è la descrizione inclusa nella scheda dell’applicazione per Android: Carta scaduta? Abbiamo reso molto più semplice aggiornare i tuoi metodi di pagamento salvati .

Metodi di pagamento sull’app IO: cosa cambia

A prima vista non cambia nulla, ma possiamo fare riferimento alle pagine del centro assistenza per capire di cosa si tratta. Di fatto, è un metodo per sostituire le carte in scadenza. Ecco come funziona.

Vai al Portafoglio; premi Aggiungi al Portafoglio e poi Metodi di pagamento; premi Carta di credito o debito; inserisci i dati (numero, scadenza, codice di sicurezza e titolare) e Continua; segui le istruzioni della tua banca per confermare l’operazione.

In questo modo, la carta scaduta verrà sostituita in automatico da quella appena aggiunta.

Altri cambiamenti introdotti dal team di PagoPA che ha in gestione il progetto riguardano la correzione di problemi tecnici minori. Vale a dire che sono stati risolti alcuni bug individuati nel codice.

Aspettando le novità di IT-Wallet

Sono di ben altro calibro le novità che stiamo attendendo nell’app IO: riguardano IT-Wallet e la possibilità di caricare nuovi documenti. Da tempo sappiamo che arriveranno ISEE, titolo di studio, accademico e iscrizione alla formazione superiore, certificati di residenza, godimento dei diritti politici e iscrizione alle liste elettorali.

Per la carta di identità bisognerà invece aspettare. L’ultimo aggiornamento in merito è quello fornito in estate dal sottosegretario Alessio Butti, che ha promesso l’arrivo entro la fine della legislatura, dunque nel 2027. Staremo a vedere se la promessa sarà mantenuta.

Intanto, i numeri dell’app IO raccontano di 14 milioni di utenti nell’ultimo anno, 9,8 milioni di attivazione per Documenti su IO e 16,7 milioni di documenti caricati. Al momento è possibile farlo con tessera sanitaria, patente di guida e carta europea della disabilità.