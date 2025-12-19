L'app NoiPA si aggiorna: novità per notifiche e sicurezza

Sono in arrivo nuove funzionalità per l’applicazione NoiPA. Il progetto, lo ricordiamo, è curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione). Il suo obiettivo è quello di fornire al personale della Pubblica Amministrazione uno strumento mobile ottimizzato per l’accesso ai propri documenti e servizi.

Nuove funzionalità per l’applicazione NoiPA

Nel dettaglio, il team di sviluppo ha annunciato che a breve sarà disponibile una caratteristica che consentirà di ricevere sullo smartphone solo le notifiche push più pertinenti al proprio settore professionale o al proprio interesse. Così facendo, si riduce la confusione generata da un numero eccessivo di avvisi, senza dover per forza di cose disattivarli completamente.

Attraverso la sezione Profilo, ogni dipendente potrà selezionare in pochi passaggi gli ambiti di interesse, così da personalizzare gli aggiornamenti provenienti da NoiPA in base alle proprie esigenze.

Il nuovo aggiornamento aggiungerà poi le nuove funzionalità per la sicurezza introdotte di recente sul portale NoiPA, per la protezione dell’accesso all’area personale. Il comunicato non lo cita in modo esplicito, ma è del tutto probabile che si riferiscano a una questione a cui abbiamo dedicato un articolo su queste pagine in estate. Si tratta di misure implementate per evitare abusi potenzialmente molto pericolosi come la ben nota truffa del doppio SPID.

Sarà possibile, quindi, visualizzare le modalità di accesso (SPID) abilitate per il proprio account e disabilitare eventuali provider non riconosciuti o utilizzati.

Download dell’app, presto l’aggiornamento

Il sito ufficiale ricorda inoltre che con il lancio della versione 7.1 avvenuto a inizio ottobre è stato introdotto il servizio per la modifica delle modalità di riscossione dello stipendio. L’applicazione è in download nelle edizioni per dispositivi Android, iOS e HUAWEI, rispettivamente dalle piattaforme Google Play, App Store e AppGallery. Non sono state fornite tempistiche precise, ma il nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare a breve.