App Office per iOS si aggiornano con il design Liquid Glass

Microsoft ha silenziosamente ridisegnato le sue principali app di produttività per iOS, abbracciando il nuovo linguaggio di design Liquid Glass di Apple e ha cambiato completamente le icone. Il risultato? Un look che cerca di mimetizzarsi con l’ecosistema Apple.

In un post sul blog, Microsoft ha confermato che gli aggiornamenti sono in fase di roll out globale per tutti gli utenti. Non serve più iscriversi al programma Microsoft 365 Insider per vedere le novità, per chi ha aggiornato l’app alla versione 2.102 o successiva, il nuovo design è già lì.

App Office su iOS adottano il design Liquid Glass di Apple, ecco il restyling

Liquid Glass è il linguaggio di design introdotto da Apple con iOS 26 e iPadOS 26. Microsoft ha deciso di adottarlo completamente per Word, Excel e PowerPoint, il che significa che queste app ora sembrano native dell’ecosistema Apple. C’è una nuova tastiera, una barra mobile aggiornata con le schede Home, Crea e Sfoglia, e, dettaglio interessante, il pulsante di ricerca è stato spostato in basso, allineandosi ai nuovi principi di design di Apple.

È un cambio di filosofia notevole. Per anni Microsoft ha mantenuto un’identità visiva distintiva nelle sue app, quasi a sottolineare che sì, funzionano su iPhone, ma restano prodotti Microsoft. Ora invece l’azienda sembra comportarsi da grande famiglia. Tanto di guadagnato per gli utenti Apple!

Le nuove icone sono curiose perché hanno un aspetto leggermente diverso da quelle che Microsoft aveva presentato di recente insieme alle varianti scartate. Non è chiarissimo perché l’azienda abbia fatto quest’ultimo cambio di rotta, forse qualcuno in alto ha avuto un ripensamento, oppure i test interni hanno suggerito che la prima versino non funzionava come sperato.

Le icone sono importanti più di quanto sembri. Ogni giorno si aprono e si chiudono decine di app, l’identità visiva è ciò che fa distinguere istintivamente PowerPoint da Excel senza dover leggere il nome. Un cambio di icona può confondere gli utenti, almeno temporaneamente, finché il cervello non aggiorna il database interno di cosa rappresenta cosa.

Filtri per I modelli

Una delle modifiche più utili, anche se meno appariscente, riguarda i filtri per i modelli. Quando si crea un nuovo documento usando un modello, ora è possibile filtrare e passare tra categorie come volantini, curriculum, fatture e altro. Prima si doveva scorrere un’unica lista infinita di modelli sperando di beccare quello giusto. La navigazione per categorie invece, rende tutto più veloce e meno frustrante.

Disponibilità e compatibilità

Il restyling Liquid Glass, i filtri dei modelli e le nuove icone sono disponibili pubblicamente su iOS 26, iPadOS 26 e, dettaglio interessante, anche su visionOS 26, il sistema operativo di Apple Vision Pro. Microsoft sta chiaramente coprendo tutto lo spettro dei dispositivi Apple, dal telefono al tablet fino al visore per la realtà mista.

Per ottenere il nuovo look serve la versione 2.102 dell’app o successiva. Se non si vedono ancora i cambiamenti, probabilmente l’aggiornamento è in coda nell’App Store e arriverà nei prossimi giorni. A meno che gli aggiornamenti automatici siano stati disattivati. In quel caso si sta volontariamente vivendo nel passato e forse è il momento di riconsiderare le proprie scelte di vita…

Per chi volesse provare le nuove versioni, o per chi semplicemente vuole assicurarsi di avere le app aggiornate, Microsoft fornisce i link diretti nell’App Store: Word è qui, Excel qui, e PowerPoint qui.