Migliorare l’applicazione Postepay in modo da trasformarla in quella che viene definita una “everyday app”. Questo l’obiettivo di Tech in Touch, il tech creative program messo in campo da Poste italiane in collaborazione con Talent Garden. Si tratta a tutti gli effetti di una call rivolta a startup e imprenditori finalizzata a individuare soluzioni innovative da implementare nel software.

Poste Italiane e Talent Garden per l’app di Postepay

Una challenge il cui scopo è quello di creare una interazione costante con i clienti di Poste, attraverso l’app, la stessa a cui in queste settimane molti fanno affidamento per ottenere il Cashback di Stato. Per avanzare le candidature (tramite il sito ufficiale) c’è tempo fino al 3 gennaio 2021. L’evento dedicato, 100% digitale e online come impone il periodo, andrà invece online nelle giornate del 9 e 10 gennaio 2021: sarà l’occasione per mettere alla prova le idee proposte supportati da un team di esperti.

I progetti finalisti saranno valutati da una giuria composta da esponendi di Poste Italiane, Talent Garden Accademy e TAG Venture Capital. Al vincitore la possibilità di essere seguito nella realizzazione, in tutte le sue fasi, dal business plan al go-to-market. Questi gli obiettivi da perseguire: