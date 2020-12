Con il via al Cashback di Stato della scorsa settimana milioni di italiani hanno provato a registrarsi all’iniziativa per maturare il rimborso del 10% sulle spese effettuate in negozio. Dopo alcuni iniziali problemi dovuti a un sovraccarico del sistema quasi tutti ci sono riusciti. Quasi, perché coloro in possesso di una carta del Reddito di Cittadinanza continuano a rimanere tagliati fuori.

Reddito di Cittadinanza e Cashback: proviamo a fare chiarezza

In molti ci hanno scritto in merito all’articolo pubblicato nei giorni scorsi su queste pagine, segnalandoci l’impossibilità. Li ringraziamo. Siamo tornati a verificare e abbiamo notato una variazione apportata al sito ufficiale dell’applicazione IO. Alleghiamo di seguito lo screenshot di quanto visibile in data venerdì 11 dicembre.

Qui sotto invece quanto compare oggi: si è passati da “Abilita il Cashback sull’app dell’issuer” con un rimando all’applicazione Postepay a “Non puoi abilitare il Cashback su IO” (“Questo tipo di carta non è al momento attivabile per il Cashback”).

Dunque, cosa è accaduto? A quanto abbiamo appreso in un primo momento Poste Italiane avrebbe comunicato al team al lavoro su IO che sarebbe stato possibile accedere al Cashback di Stato con la carta del Reddito di Cittadinanza registrandola sull’app di Postepay (in quanto issuer convenzionato). La procedura pare poi essersi rivelata non disponibile, come segnalato anche dai nostri lettori, portando alla modifica sul sito ufficiale mostrata nello screenshot qui sopra.

Ricordiamo che non è possibile aggiungere la carta RdC direttamente a IO in quanto non abilitata ai pagamenti online. Abbiamo scritto a Poste Italiane per un chiarimento in merito. Eventuali risposte saranno riportate in questo articolo.