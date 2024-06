L'app walkie-talkie Ten Ten spopola tra gli adolescenti: ma è sicura?

Un mese fa nessuno conosceva Ten Ten. Ma in poche settimane questa applicazione francese, una sorta di walkie-talkie del XXI secolo, è esplosa in popolarità, con milioni di utenti (6 milioni attivi al mese), soprattutto adolescenti, che l’hanno rapidamente adottata.

Una popolarità che non ha mancato di mettere in allarme le autorità. Il 5 giugno, infatti, i fondatori sono stati convocati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Digitali per discutere delle crescenti preoccupazioni. Ten Ten permette agli utenti di inviare messaggi vocali in diretta ai propri amici senza che questi siano attivi sull’app e senza sbloccare il telefono, come un Walkie Talkie.

Di conseguenza, il destinatario è in qualche modo costretto ad ascoltare il messaggio, una funzione che piace per la sua spontaneità. “Canta, grida o sussurra… i tuoi amici ti sentiranno in tempo reale, anche quando il telefono è bloccato!”, si legge nella descrizione sull’App Store. Tuttavia, questa “semplicità” per così dire, solleva anche problemi di sicurezza e privacy.

L’ascesa fulminea di Ten Ten

Lanciata più di un anno fa, l’app ha conosciuto un vero e proprio boom a fine maggio 2024, anche grazie ai video virali su TikTok. L’improvvisa popolarità di Ten Ten è particolarmente evidente in Francia, dove ha registrato 1 milione di download. Anche su Android, dove è stata resa disponibile solo poche settimane fa, l’app ha totalizzato 6 milioni di download dal suo lancio, secondo i dati forniti da Sensor Tower.

Questi video, girati da utenti della cosiddetta “generazione Alpha” (i nati dal 2010), mostrano situazioni divertenti o allarmanti, dipende dai punti di vista: risvegli notturni improvvisi dovuti a messaggi vocali, situazioni imbarazzanti in classe a causa dei messaggi vocali degli amici quando si dimentica di silenziarli sull’app. Alcuni video hanno raggiunto centinaia di migliaia o addirittura milioni di visualizzazioni, contribuendo alla notorietà di Ten Ten.

La “semplicità”, l’ingrediente segreto del successo di Ten Ten

Jule Comar, amministratore delegato di Ten Ten, afferma: “Non ci aspettavamo un tale successo”. Spiega che ciò che piace agli utenti è la comunicazione senza attriti, senza chiamate o suonerie, che ricorda le interazioni della vita reale. “La facilità d’uso e la semplicità dell’interfaccia giocano un ruolo fondamentale in questo successo, soprattutto tra il pubblico più giovane, che si aspetta applicazioni semplici”. Ricorda inoltre che l’applicazione è destinata agli amici “reali” e che la condivisione pubblica del proprio pin è fortemente sconsigliata per evitare di ricevere messaggi indesiderati o inappropriati.

Attualmente, l’app suggerisce un limite di nove amici, ma in realtà non esiste un tetto massimo. Gli utenti possono condividere i loro PIN sui social media per trovarsi a vicenda, e l’azienda sta lavorando a un sistema di gestione degli amici più efficiente. Oltre ai download organici, TikTok ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita di Ten Ten.

L’improvvisa notorietà dell’app Ten Ten tra gli adolescenti francesi ha attirato l’attenzione dei media nazionali. Alcuni articoli hanno definito l’app in modo allarmistico, etichettandola come “preoccupante”. Inoltre, alcune false notizie hanno erroneamente indicato Ten Ten come un’app cinese impegnata in attività di spionaggio e furto di dati.

Tuttavia, queste affermazioni non sono corrette. Ten Ten è una startup francese regolarmente registrata nel 2021 e soggetta alle normative europee sulla privacy dei dati (GDPR). L’azienda sottolinea che le conversazioni sulla piattaforma sono effimere e non vengono conservate.

Inoltre, Ten Ten garantisce che non venderà mai i dati personali degli utenti a terze parti. Quindi, nonostante alcuni timori sollevati dai media, al momento non risultano prove concrete di attività illecite o violazioni della privacy da parte dell’app Ten Ten, ma non è tutto oro quel che luccica…

Ma Ten ten è davvero pericolosa?

Le preoccupazioni sembrerebbero reali: raccolta di dati, rischio di molestie, intrusione nella privacy. Dopo l’impennata dei download, diversi media hanno fatto eco a queste preoccupazioni. Il Ministero dell’Interno, attraverso la sua portavoce Camille Chaize, ha messo in guardia dai potenziali pericoli dell’app, invitando a un uso prudente.

“Dietro il divertimento, ci sono seri pericoli per la privacy e la sicurezza online”, ha scritto, specificando che il sistema di messaggi vocali in diretta potrebbe aumentare il rischio di molestie e intrusioni. In risposta, Jule Comar assicura che “l’app non raccoglie più dati di qualsiasi altra applicazione” e promette di non vendere mai queste informazioni.

Tuttavia, la possibilità di interagire con estranei rimane un aspetto critico. Certo, Ten Ten insiste sul fatto che è destinata agli amici intimi, ma gli utenti condividono pubblicamente il loro identificativo su TikTok, rendendo possibile l’aggiunta di estranei. Secondo Jule Comar, “ogni utente ha il controllo con la possibilità di disattivare le notifiche in tempo reale, in due clic direttamente nell’app”. Ma questo può bastare a evitare i pericoli, soprattutto quando si tratta di adolescenti?

Le sfide future che dovrà affrontare Ten Ten

Sebbene non sia ancora chiaro come Ten Ten intenda monetizzare, il suo successo attuale consentirà all’azienda di guadagnare tempo e di attrarre investimenti di venture capital. Il CEO Comar è consapevole che la posizione attuale dell’azienda è al contempo privilegiata e fragile, e che il bello (si fa per dire) deve ancora venire. Oltre ai problemi tecnici legati all’enorme afflusso di utenti, Ten Ten dovrà affrontare in modo intelligente il divario generazionale e le preoccupazioni legate all’uso dell’app nelle classi.

Il successo di “Stranger Things” ha probabilmente contribuito a questo fenomeno, ma l’app walkie-talkie non avrebbe avuto successo se non ci fosse stato un reale caso d’uso. Comar ritiene che Ten Ten risponda al desiderio di comunicare con gli amici come se si fosse sempre sotto lo stesso tetto, come dei coinquilini. Resta da vedere se anche i genitori ne vedranno il valore e se l’app riuscirà a mantenere il suo fattore di attrattiva nel tempo.

Una curiosità: come spiegato dallo stesso Comar, Ten Ten viene da 1010 in linguaggio CB (codice 10), che significa “Trasmissione completata, in ascolto”.

Come installare Ten Ten

Per installare Ten Ten, sia su dispositivi Android che iOS, è necessario scaricare l’app dagli store ufficiali. Su Android, è possibile cercare “Ten Ten” sul Play Store, selezionare l’app dai risultati e premere “Installa”. In alternativa, si può accedere alla pagina dedicata dell’app e avviare il download da lì.

Per quanto riguarda iOS, bisogna aprire l’App Store, effettuare la ricerca “Ten Ten”, selezionare l’app corrispondente e premere “Ottieni”. Dopo l’autenticazione con l’ID Apple, l’app verrà installata. In alternativa, è possibile avviare il download direttamente dalla pagina prodotto su App Store. In entrambi i casi, il download e l’installazione dell’app Ten Ten richiedono pochi semplici passaggi e sono completamente gratuiti.

Come funziona Ten Ten?

Per iniziare a utilizzare Ten Ten, dopo aver installato l’app è necessario effettuare l’accesso tramite account Google, TikTok o email. Nel caso di registrazione tramite email, l’utente deve inserire il proprio indirizzo, richiedere il codice di verifica che verrà inviato via email e completare le procedure indicate nell’app.

Successivamente, è richiesto di impostare un’immagine di profilo, scegliendola dalla galleria del dispositivo, e un nome utente con cui si verrà identificati. Prima di procedere, l’app mostrerà un’anteprima del profilo ed eventualmente sarà possibile modificarlo. Dopodiché, l’utente deve autorizzare l’accesso al microfono e alle notifiche, oltre all’esecuzione in background.

A questo punto, si potranno aggiungere i contatti tramite il rispettivo PIN. Per inviare e ricevere messaggi vocali sarà necessario che almeno un contatto sia stato aggiunto e abbia accettato la richiesta. L’utente potrà fornire il proprio PIN per essere aggiunto come contatto.