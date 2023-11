App Windows per accedere al PC nel cloud anche da iOS e web

Alla conferenza Ignite 2023, Microsoft ha presentato un nuovo strumento che consente agli utenti di connettersi senza sforzo ai propri PC Windows nel cloud da praticamente qualsiasi dispositivo. Si tratta della nuova app Windows, che è disponibile su iOS, Windows e sul web, ma che potrebbe arrivare anche su Android, come suggerisce uno screenshot mostrato durante la presentazione.

La nuova app Windows offre una soluzione semplice e sicura per accedere ai propri PC Windows nel cloud, sfruttando i servizi di Microsoft come Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box o il proprio computer personale da remoto. L’app Windows fornisce un’interfaccia unificata per gestire e avviare diverse sessioni remote, senza dover installare software aggiuntivi o configurare impostazioni complesse.

Con la nuova app Windows, gli utenti possono beneficiare della potenza, della flessibilità e della sicurezza dei PC Windows nel cloud, che offrono prestazioni elevate, scalabilità, protezione dei dati e aggiornamenti automatici. Gli utenti possono inoltre personalizzare la propria esperienza di lavoro o di gioco, scegliendo le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la modalità touch o mouse e tastiera, e le impostazioni audio e video.

Come usare la nuova app Windows per accedere ai PC Windows nel cloud da qualsiasi dispositivo

La nuova app di Windows è particolarmente utile per i professionisti che hanno bisogno di accedere ai propri PC Windows nel cloud da diversi dispositivi, come tablet, smartphone o laptop. Ad esempio, un ingegnere potrebbe usare l’applicazione per connettersi al proprio PC Windows nel cloud su Windows 365 e usare applicazioni come Visual Studio o Power BI. Un designer potrebbe usare la nuova app Windows per connettersi al proprio PC Windows nel cloud su Azure Virtual Desktop e usare applicazioni come Adobe Photoshop o Illustrator. Un gamer potrebbe usare la nuova app Windows per connettersi al proprio PC Windows nel cloud su Microsoft Dev Box e giocare ai propri titoli preferiti.

La nuova app Windows è anche una novità per il mercato Android, che finora non aveva una soluzione ufficiale di Microsoft per accedere ai PC Windows nel cloud. Sebbene Microsoft non abbia ancora annunciato ufficialmente il lancio dell’applicazione su Android, uno screenshot mostrato durante la conferenza Ignite 2023 mostra chiaramente l’app Windows in esecuzione su un tablet Android, lasciando presagire una futura compatibilità con il sistema operativo di Google.

La nuova app Windows è già disponibile per il download su iOS, Windows e sul web, mentre per Android bisognerà attendere ancora un po’.