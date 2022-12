Apple A17 Bionic: maggiore efficienza per iPhone 15

Come anticipato tre giorni fa, TSMC ha avviato la produzione di massa dei chip a 3 nanometri. Il principale cliente sarà ovviamente Apple, quindi il nuovo A17 Bionic degli iPhone 15 verrà sicuramente realizzato con questa tecnologia di processo. Un altro cliente potrebbe essere Qualcomm con il suo processore a 12 core.

A17 Bionic a 3 nanometri per iPhone 15

TSMC ha inaugurato ieri la nuova linea produttiva della Fab 18 presso il Southern Taiwan Science Park, alla presenza del Presidente Mark Liu. Grazie alla tecnologia a 3 nanometri, l’azienda taiwanese contribuirà a raggiungere un giro d’affari di oltre 1,5 trilioni di dollari nei prossimi cinque anni. TSMC ha avviato anche la costruzione di una fabbrica in Arizona e altre due fabbriche a Taiwan (per la produzione di chip a 2 nanometri).

Rispetto ai 5 nanometri è previsto un incremento delle densità di 1,6 volte e una riduzione dei consumi fino al 35% a parità di frequenza di clock. Questo importante miglioramento in termini di efficienza energetica sarà disponibile con il chip A17 Bionic di Apple che verrà utilizzato negli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbero integrare l’attuale A16 Bionic). Lo stesso processo produttivo verrà sfruttato per i processori M2 Pro e M2 Max dei futuri MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Un altro cliente di TSMC è Qualcomm. L’azienda californiana potrebbe utilizzare la tecnologia di processo a 3 nanometri per il processore a 12 core (8 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza) destinato ai computer Windows. Il suo nome in codice è Hamoa. Secondo il noto leaker Roland Quandt, il nome commerciale dovrebbe essere Snapdragon 8cx Gen 4.

