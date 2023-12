Apple: addio a Steve Hotelling, l'uomo dietro il Touch ID

Apple ha perso un membro chiave del suo team esecutivo. Dopo oltre 20 anni di onorata carriera, infatti, Steve Hotelling va in pensione. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, è stato responsabile di alcune delle tecnologie più innovative, tra cui il touchscreen multitouch dell’iPhone, il Touch ID e il Face ID.

Apple: Steve Hotelling va in pensione

Steve Hotelling ha ricoperto il ruolo di vicepresidente riportando direttamente a Johny Srouji, vicepresidente senior delle tecnologie hardware dell’azienda. Al momento, è responsabile della supervisione della tecnologia touchscreen, dei sensori sanitari e di Face ID.

Nel corso degli anni, come anticipato, Steve Hotelling ha avuto un ruolo chiave in alcune delle innovazioni più significative della “mela morsicata”: si va dall’invenzione del Touch ID alla tecnologia avanzata delle fotocamere e alle tecnologie dello schermo ProMotion. A lui va altresì il merito di aver contribuito a inventare lo schermo multitouch sul primo iPhone.

Steve Hotelling ha supervisionato pure il team di ingegneri responsabile delle fotocamere Apple, è stato coinvolto negli sforzi per sviluppare sensori personalizzati, ha guidato le tecnologie di rilevamento della profondità per la realtà aumentata e ha lavorato sui componenti alla base del feedback tattile e dei display ProMotion ad alto frame rate. Non da ultimo, ha avuto un ruolo nello sviluppo di Apple Vision Pro.

Le responsabilità di Steve Hotelling saranno suddivise tra molti altri dirigenti del team di Srouji, tra cui Alan Gilchrist, che ha assunto la gestione dei team di fotocamere e sensori di profondità dell’azienda. Wei Chen, un altro dirigente, è invece responsabile di molte tecnologie di visualizzazione.