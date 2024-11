Apple: addio all’adattatore Lightning-jack per cuffie

Apple potrebbe aver deciso di ritirare dal mercato l’adattatore Lightning-jack per cuffie che ha introdotto unitamente all’iPhone 7 e all’iPhone 7 Plus nel 2016. A fornire quest’indicazione è un’analisi di MacRumors, che sottolinea la mancanza di disponibilità per l’accessorio sugli Apple Store online in diversi paesi, pure in Italia.

Apple: l’adattatore Lightning-jack per cuffie potrebbe sparire dal mercato

Allo stato attuale, l’adattatore Lightning-3.5mm risulta esaurito sullo store online di Apple in Italia e in molti altri Paesi, ma continua ad essere disponibile in alcune nazioni, come Francia, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

Questo scenario ricorda molto da vicino quanto accaduto con il SuperDrive USB di Apple: anche in quel occasione, infatti, il prodotto è risultato esaurito per mesi prima di venire ufficialmente dismesso senza annunci e comunicazioni particolari da parte del gruppo capitanato da Tim Cook.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, l’adattatore venne introdotto insieme all’iPhone 7, il primo modello di iPhone privo di jack da 3.5mm, in modo tale da consentire agli utenti di continuare a utilizzare le loro cuffie cablate. Nelle confezioni di iPhone 7, 8 e X era incluso gratuitamente, ma dal lancio degli iPhone XS e XR, il colosso di Cupertino ha smesso di inserirlo, rendendolo disponibile come accessorio separato a pagamento, un po’ come accaduto con il caricabatterie, insomma.

Con l’arrivo degli iPhone 15 dotati di porta USB-C, poi, Apple ha provveduto a introdurre un nuovo adattatore USB-C-3.5mm, ma per chi possiede modelli più vecchi con porta Lightning, questo storico accessorio potrebbe presto non essere più disponibile.