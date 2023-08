Apple, Adobe, Pixar, NVIDIA e Autodesk: alleanza OpenUSD

Apple, Adobe, Pixar, NVIDIA e Autodesk hanno annunciato la nascita di Alliance for OpenUSD (AOUSD), un gruppo che promuove lo sviluppo, evoluzione e standardizzazione della tecnologia Universal Scene Description di Pixar. L’obiettivo delle aziende è creare uno standard che garantisca l’interoperabilità di dati e tool usati per contenuti 3D. Potrebbe anche diventare uno standard per il metaverso, ma nel comunicato stampa non viene usato questo termine (Meta non è membro dell’alleanza).

Standard per i contenuti 3D

La tecnologia OpenUSD, creata dai Pixar Animation Studios, permette di descrivere la scena 3D sfruttando vari asset, sorgenti e animazioni. La caratteristica più importante è rappresentata dall’interoperabilità di dati, strumenti e flussi di lavoro. L’alleanza consentirà agli sviluppatori di descrivere e simulare progetti 3D su larga scala.

Il primo obiettivo è la scrittura delle specifiche per illustrare le funzionalità di OpenUSD. Il progetto verrà supportato dalla Joint Development Foundation, parte della Linux Foundation. L’alleanza vuole ottenere il riconoscimento di standard dall’ISO (International Organization for Standardization). Altre aziende e organizzazioni possono diventare membri e collaborare attivamente al progetto.

Oggi esistono diverse applicazioni per la creazione dei contenuti 3D, ma il risultato finale non può essere letto o modificato da altri software. OpenUSD può quindi diventare un linguaggio comune. NVIDIA usa USD per la piattaforma Ominiverse, mentre Autodesk supporta la tecnologia in vari software (3ds Max, Maya e Inventor). Adobe usa USD in Substance 3D Designer. Apple sfrutta la tecnologia in visionOS e nel tool di sviluppo Reality Composer Pro, quindi OpenUSD consentirà di velocizzare lo sviluppo delle esperienze AR.