Apple: aggiornato l'alimentatore MagSafe, ora ricarica più veloce

Per la gioia di tutti coloro che sono soliti ricaricare il proprio iPhone sfruttando l’alimentatore MagSafe di Apple, nel corso degli ultimi giorni il colosso di Cupertino ha provveduto a rilasciare un aggiornamento firmware per quest’ultimo che va a rendere decisamente più comoda e immediata la ricarica wireless dei dispositivi supportati.

Apple: adesso l’alimentatore MagSafe ricarica fino a 15W

Sulla falsariga di quanto fatto mesi addietro con il MagSafe Battery Pack, con il recente update del firmware dell’alimentatore MagSafe, infatti, adesso diventa possibile caricare iPhone 12 e successivi in maniera più veloce in modalità wireless, con una potenza fino a 15W.

Il nuovo firmware è quello siglato come 10M1821 (la precedente versione era la 10M229). Accedendo alle impostazioni di iOS la nuova versione è indicata come 255.0.0.0 (la precedente era la 247.0.0.0).

Da notare che non vi è una procedura precisa per poter effettuare l’aggiornamento del firmware dell’alimentatore MagSafe, tutto avviene in maniera automatica e non risultano disponibili opzioni apposite per forzare la cosa o procedere manualmente. Tuttavia affinché il processo possa essere applicato è indispensabile che l’accessorio sia alimentato e che risulti connesso a un dispositivo Apple.

Teoricamente, poi, il firmware più recente dell’alimentatore MagSafe introduce pure possibili ottimizzazioni ad hoc per i nuovi iPhone 14 e per gli AirPods Pro 2 che hanno fatto capolino sul mercato da pochissimo, ma considerando che Apple, pur rilasciando regolarmente aggiornamenti per i suoi accessori, non fornisce mai note con dettagli riguardo le modifiche apportate ad essi non è possibile saperlo con certezza.