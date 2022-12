Apple AirPods 3 a un prezzo speciale, anche in 5 rate Tasso Zero

Entra in una nuova dimensione audio con gli auricolari Apple AirPods 3. Grazie ad Amazon oggi stesso ti costano meno, ma puoi anche decidere di pagarli in 5 rate a Tasso Zero. Quindi, prima che finiscano in sold out, mettili nel carrello a soli 189 euro, invece di 209 euro. Oppure a soli 37,80 euro al mese per cinque mesi.

Ricordati che per accedere a questo finanziamento e al prezzo speciale di 189 euro devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Apple AirPods 3: scopri l’audio spaziale personalizzato

Gli Apple AirPods 3 non sono semplici auricolari da indossare e basta. Questi dispositivi ad alta tecnologia ti faranno vivere un’esperienza unica ad ogni ascolto grazie all’audio spaziale personalizzato. Il suono sarà così avvolgente che non vorrai mai smettere di ascoltare. La funzionalità EQ adattiva calibrerà la musica in base al tuo orecchio.

In entrambi gli auricolari il microfono è rivestito da una speciale rete acustica che riduce al minimo il rumore del vento durante le chiamate. Indossandoli si connetteranno automaticamente ai tuoi dispositivi, passando da mono a stereo senza interruzioni. Inoltre, grazie alla custodia MagSafe offrono fino a 30 ore di ascolto. Mettili nel carrello a soli 189 euro o a 37,80 euro al mese per cinque mesi.

