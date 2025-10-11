 Apple AirPods 4 a soli 129€? Tutto vero su Amazon, per poco tempo
Ultima occasione per acquistare gli Apple AirPods 4 a soli 129 grazie a una delle migliori offerte Amazon: approfitta dell'occasione.
Ultima occasione per acquistare gli Apple AirPods 4 a soli 129 grazie a una delle migliori offerte Amazon: approfitta dell'occasione.

Oggi è l’ultima occasione per acquistare gli Apple AirPods 4 a soli 129 euro, invece di 149 euro! Si tratta di una promozione dedicata solo ed esclusivamente disponibile su Amazon. Aggiungi subito in carrello questi auricolari! Sono pazzeschi perché a questo prezzaccio offrono il massimo per le tue orecchie.

Prima di tutto sono super ergonomici e senza tappi in-ear. Quindi addio a quella fastidiosa sensazione di occlusione auricolare. Inoltre, grazie alla tecnologia Audio Spaziale, finalmente a un piccolo prezzo puoi goderti un suono che arriva da tutte le direzione, super immersivo e coinvolgente per musica, film e gaming.

129,00 149,00€ -13%
Ovviamente gli Apple AirPods 4 sono resistenti al sudore e all’acqua. In questo modo li puoi utilizzare mentre fai sport, grazie anche alla loro presa salda, e sotto la pioggia. Con la custodia di ricarica sono in grado di offrirti fino a ben 24 ore di ascolto totali. E il chip H2 di ultima generazione rende facilissimi abbinamento e connessione.

Grazie alla loro intelligenza, ti basterà chiedere a Siri per avviare un brano. E con la modalità Isolamento Vocale la qualità delle telefonate è decisamente migliore. Ora la custodia è compatibile con la ricarica USB-C ed è più compatta di oltre il 10%. Cosa stai aspettando? Acquista ora gli AirPods 4 a soli 129 euro, invece di 149 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ott 2025

