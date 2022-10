Apple AirPods: a questo prezzo sono ASSOLUTAMENTE da comprare

Apple AirPods con custodia di ricarica sono degli ottimi auricolari. Sempre pronti all’utilizzo, si connettono automaticamente semplicemente indossandoli all’orecchio. Oggi Amazon te li sta regalando a soli 132 euro, invece di 159 euro. Un prezzo davvero competitivo vista la loro qualità.

Acquistandoli su Amazon puoi anche decidere di pagarli in comode rate con Cofidis direttamente al check out. Attenzione però perché questa possibilità e lo sconto così vantaggioso sono un’esclusiva per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni.

Apple AirPods sono auricolari davvero performanti. Grazie alla cancellazione attiva del rumore le tue chiamate saranno più nitide e chiare per chi ti sta ascoltando. Non importa se c’è vento, confusione e altri rumori molesti, il suono arriverà pulito e concentrato solo sulla tua voce.

Apple AirPods sono il giusto compromesso tra prezzo e prestazioni

Godersi un suono cristallino e pieno oggi non è più un privilegio per pochi. Grazie ad Amazon accedi a un’offerta veramente fantastica. Acquista gli Apple AirPods a soli 132 euro, invece di 159 euro. Potrai pagarli anche a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Scegli di vivere ogni giorno un’esperienza wireless incredibile. Con questi auricolari ascolti musica, conversi per ore, attivi Siri e gestisci il tuo iPhone usando solo la voce. E grazie alla custodia di ricarica saranno sempre pronti all’utilizzo. Non dovrai far altro che estrarli e indossarli.

Passa da stereo a mono senza interruzioni indossando il secondo auricolare. Goditi bassi così pieni e potenti da percepire un suono avvolgente ed emozionante. Goditi 24 ore di libertà con questo dispositivo all’avanguardia e performante. Metti nel carrello gli Apple AirPods a soli 132 euro, invece di 159 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.