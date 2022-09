Apple AirPods Pro 2: arriva il primo aggiornamento firmware, cosa cambia

A nemmeno un mese dal debutto ufficiale, Apple ha iniziato la distribuzione del primo aggiornamento firmware per gli auricolari bluetooth AirPods Pro 2.

L’update, identificato con la versione firmware numero “5A377“, mira a correggere diversi bug riscontrati in questi giorni, oltre a fornire alcuni miglioramenti di funzionamento. La casa statunitense non è però entrata nel dettaglio delle modifiche.

AirPods Pro 2: come installare il nuovo aggiornamento?

L’update del firmware degli auricolari AirPods avviene in automatico quando sono conservati nella custodia di ricarica e si trovano in un range adatto per comunicare via bluetooth con iPhone, iPad o Mac. Non c’è alcun modo di installarli manualmente, quindi non ti rimane che attendere.

Se vuoi scoprire se il firmware è già installato puoi sfruttare però uno dei tuoi dispositivi Apple di accompagnamento. Ti basta aprire il tuo iPhone o iPad, passare al menu delle impostazioni, selezionare la voce “Bluetooth” e infine “AirPods”. Qui, potrai cliccare sul pulsante per avere ulteriori dettagli e, scorrendo in basso, scoprirai la versione del firmware installata sui tuoi auricolari.

Qualcosa di simile puoi farla anche con un Mac. Con il tasto Option sul logo Apple presente nel menu principale, apri la voce “Informazioni di sistema” e poi, su “Bluetooth”, scoprirai la versione firmware dei tuoi AirPods.

Le Apple AirPods Pro 2 sono state riprogettate per offrire una cancellazione attiva del rumore due volte più efficace, supportata dal nuovo chip H2 che garantisce una qualità audio superiore. Puoi acquistarle su Amazon al loro prezzo ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.