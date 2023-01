Apple AirPods Pro 2 (quasi) in REGALO su Amazon

Sai fiutare un affare? Allora sbrigati per non perdertene uno davvero speciale. I nuovissimi Apple AirPods Pro 2 sono in offerta su Amazon a un prezzo quasi regalato. Mettili subito nel carrello a soli 257 euro, invece di 299 euro e risparmia. Tra l’altro, questo acquisto è compatibile con la rateizzazione di Cofidis. Perciò puoi decidere di pagarli a soli 51 euro al mese senza interessi con tasso zero.

Una volta indossati potrai goderti un audio spaziale. Sarai avvolto dal suono a 360° godendo di ogni singolo dettaglio, immerso completamente in ciò che stai ascoltando. Estraili dalla custodia di ricarica, si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi. Sempre pronti, offrono fino a 30 ore totali di ascolto con cancellazione attiva del rumore. Niente male vero? Oggi in super offerta.

Apple AirPods Pro 2: tanta tecnologia, grande offerta su Amazon

Approfitta subito dell’offerta di Amazon che ti permette di acquistare gli Apple AirPods Pro 2 a soli 257 euro. Inoltre, potrai anche pagarli in comode rate a tasso zero da soli 51 euro al mese, per 5 mesi. Scopri tutta la tecnologia nascosta in questi piccoli auricolari. Grazie alla cancellazione attiva del rumore potrai effettuare chiamate dove l’interlocutore non sarà disturbato da vento o confusione intorno a te.

Mettili subito nel carrello adesso che costano solo 257 euro, anziché 299 euro. Ovviamente, per poter accedere a questo prezzo quasi regalato ed esclusivo devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

