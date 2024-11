Apple AirPods Pro 2 sono in sconto: audio spaziale e ACN a disposizione

Un paio di auricolari Bluetooth senza precedenti. Se hai già dei dispositivi Apple a disposizione, non fare a meno delle Apple AirPods Pro 2. Wearable di ultima generazione con cancellazione del rumore e audio spaziale per performance avanzate e di ottima qualità. Puoi acquistarle a soli 189€ su Amazon grazie al ribasso del 14% andato online con il Black Friday 2024. Cosa aspetti? Aggiungile ora al carrello.

Apple AirPods Pro 2, gli auricolari Bluetooth che soddisfano sempre

Per completare il tuo ecosistema di Casa Cupertino ed abbinare al tuo iPhone o MacBook un paio di auricolari che sappiano il fatto loro, scegli quelle originali e migliori sul mercato ossia le Apple AirPods Pro 2. Con un design in ear si adattano al tuo orecchio e ti regalano un’esperienza senza precedenti.

In confezione ti vengono fornite diverse punte auricolari per poter adattare le misure al tuo padiglione auricolare. Una volta che torvi il fit perfetto hai un paio di auricolari stabili e che rimangono fermi anche quando ti muovi. In più questo modello hanno resistenza certificata a polvere, acqua e sudore per non farne a meno quando ti alleni.

I drive audio sono di ultima categoria con sistema spaziale per un suono che ti avvolge sotto tutti i punti di vista e si adatta alle circostanze. In altre parole hai sempre un suono pieno, di qualità avanzata e con equalizzatore adattivo. Naturalmente non manca all’appello la cancellazione del rumore che puoi anche disattivare o gestire attraverso la modalità trasparenza.

Per la gestione della riproduzione sfrutta i controlli touch mentre se hai bisogno di qualche informazione o funzione aggiuntiva, ricorda che hai sempre Siri a disposizione.

La batteria, infine, ti regala 6 ore di autonomia con una sola carica mentre la custodia prolunga il divertimento ancora e ancora.

A soli 189€ su Amazon, le Apple AirPods Pro 2 sono gli auricolari Bluetooth da fare tuoi con un solo click. Collegati e approfitta dello sconto del 14% per il Black Friday 2024.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con Prime.