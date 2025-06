Apple: AirPods Pro 3 nel codice di iOS 26

Eseguendo l’analisi del codice di iOS 26, il nuovo sistema operativo per iPhone da poco rilasciato sotto forma di prima beta destinata agli sviluppatori, si apprende che Apple sta concretamente lavorando agli AirPods Pro 3, che potrebbe fare capolino sul mercato in un futuro non troppo lontano.

AirPods Pro 3: Apple si prepara al lancio dei nuovi auricolari

La scoperta, fatta da un collaboratore del sito MacRumors, rivela una chiara menzione ad “AirPods Pro 3” accanto ai modelli già esistenti “AirPods Pro” e “AirPods Pro 2”. Il riferimento si trova in un framework di interfaccia utente relativo alle cuffie. Non si tratta quindi di un mero refuso, in quanto la presenza di questa denominazione in un contesto così indica con chiarezza che il colosso di Cupertino si sta preparando per il lancio.

Secondo quanto precedentemente vociferato, il gruppo capitanato da Tim Cook potrebbe introdurre il nuovo modello di AirPods Pro già questo autunno, magari in concomitanza del lancio della nuova gamma di iPhone e di Apple Watch, o al più tardi entro la primavera del prossimo anno.

Riguardo quelle che dovrebbero essere le specifiche dei nuovi auricolari, si presume che possano andarsi a caratterizzare per un nuovo look, anche per quel che concerne la custodia, che probabilmente sarà meno spessa come già fatto per gli AirPods 4. Dovrebbero poi portare in dote un chip audio più veloce, capace di offrire una migliore cancellazione attiva del rumore e una qualità audio superiore, inoltre gli auricolari aggiornati potrebbero offrire funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca e rilevamento della temperatura.