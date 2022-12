Apple AirPods Pro: il top degli auricolari in sconto su Amazon

Potenti e comodi da indossare, gli auricolari Apple AirPods Pro sono la scelta giusta per chi cerca un suono spaziale e una tecnologia affidabile. La loro forma è davvero elegante e le prestazioni sono superlative. Indossandole scoprirai un mondo mai sentito prima. Mettili nel carrello al giusto prezzo su Amazon. In questo momento sono in offerta a soli 272 euro, invece di 299 euro. Approfittane subito prima che terminino gli ultimi pezzi.

Ovviamente, se ancora non lo sapessi, per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. In questo modo potrai anche decidere di pagare questi auricolari a rate tasso zero da soli 54,60 euro al mese.

Apple AirPods Pro a 272€: fai l’affare su Amazon

Anche Amazon nella mattinata di oggi ha deciso di piazzare qualche prodotto Apple in offerta. In questo momento ci sono gli Apple AirPods Pro con tutta la loro potenza ed eleganza. La struttura ergonomica li rende particolarmente comodi da indossare. I cuscinetti in morbido silicone si adattano perfettamente al tuo padiglione auricolare evitando di cadere anche durante una corsa o un allenamento sportivo.

Inoltre, indossandoli si collegano automaticamente ai tuoi dispositivi Apple. Potrai ascoltare o rispondere a una chiamata in modo semplice e veloce. Inoltre, i microfoni integrati uniti alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore abbattono qualsiasi interferenza si possa frapporre fra te, il tuo interlocutore e l’ascolto. Mettili subito nel carrello a soli 272 euro, invece di 299 euro. Puoi anche pagarli a rate tasso zero da 54,60 euro al mese.

