Apple AirPods Pro: ottimo prezzo con eBay Tech Week

Apple AirPods Pro sono tra i migliori auricolari in commercio. Non solo hanno tutta la qualità di un prodotto Made in Casa Cupertino, ma sono estremamente comodi ed efficienti. Inoltre, la qualità del suono riprodotto è superlativa.

Insomma, questo modello di auricolari è particolarmente interessante per chi cerca un prodotto di estrema qualità. Tuttavia, solitamente il loro prezzo è abbastanza importante quanto la loro fattura, ma solo se non sai che su eBay li acquisti a un prezzo incredibile.

Metti nel carrello gli Apple AirPods Pro a soli 199 euro, invece di 279 euro. Questo sconto è disponibile grazie alla simpatica iniziativa Tech Week di eBay. Una volta che li avrai tra le mani cambierai il modo di ascoltare musica, chiamate e altro.

Apple AirPods Pro: prezzo speciale e qualità superlativa

Scopri cos’è la vera cancellazione attiva del rumore con gli Apple AirPods Pro. Potrai immergerti nel suono senza essere disturbato da niente e da nessuno. Ma non ti preoccupare. Se stai guidando o vuoi sentire quello che hai intorno, per la tua sicurezza c’è anche la Modalità Trasparenza.

Grazie ai cuscinetti in morbido silicone anallergico potrai ascoltare musica tutto il giorno perché avrai comfort estremo su misura per te. Rifiniti in ogni dettaglio, questi auricolari offrono un isolamento e una comodità eccezionali. Non troverai un altro prodotto identico.

Abbinali la prima volta al tuo dispositivo e poi non pensarci più. Gli Apple AirPods Pro si collegheranno automaticamente non appena li indossi. Inoltre, grazie alla custodia di ricarica MagSafe saranno sempre pronti all’ascolto.

Questi auricolari garantiscono più di 24 ore di autonomia ricaricandoli più volte nella custodia. Avrai a disposizione fino a 4,5 ore di ascolto con una sola ricarica completa e fino a circa 1 ora di ascolto con soli 5 minuti di ricarica.

Non perdere questa occasione. Corri su eBay e acquista gli Apple AirPods Pro a soli 199 euro, invece di 279 euro. Selezionando PayPal come metodo di pagamento potrai pagarli in 3 rate e senza la necessità di fornire alcuna garanzia come busta paga o simili.

