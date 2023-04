Apple: in arrivo AirPods con touchscreen sulla custodia?

Abbiamo già discusso a fine marzo della possibile assenza di una versione USB-C di AirPods 3, ma Apple potrebbe avere altri assi nella manica da mostrare nel corso dei prossimi mesi. Gli attenti investigatori di PatentlyApple hanno infatti scovato una domanda di brevetto depositata da Apple presso lo US Patent & Trademark Office, relativa nello specifico alla dotazione di touchscreen alla custodia di ricarica degli auricolari.

Apple prepara la rivoluzione delle AirPods

Il brevetto è noto proprio con il titolo “Devices, Methods, and Graphical User Interface Interactions with a Headphones Case”, ovvero “Dispositivi, metodi e interazioni con interfacce utente in una custodia per auricolari”; insomma, è alquanto chiaro.

Depositato lo scorso settembre, questo documento mostra – come potete vedere dagli schemi presenti giusto qui sotto – la dotazione di un’interfaccia touch sul lato della custodia di ricarica, con la quale l’utente può controllare il volume, riprodurre determinati brani, attivare Siri e altro ancora, compreso il passaggio dalla modalità di cancellazione del rumore alla trasparenza.

Gli output tattili aiutano indubbiamente a migliorare l’esperienza dell’utente e potrebbero avvisare l’utente anche di eventi imminenti, mostrare notifiche dello smartphone e consentire l’interazione rapida con app iOS come Apple Music, Messaggi, Mappe, Meteo e così via.

Nella domanda di brevetto stessa la Mela ha scritto che “serve un dispositivo per la custodia delle cuffie in grado di controllare le operazioni tradizionalmente associate alle cuffie”, e che il case di ricarica può fungere da device in grado di trasmettere maggiori informazioni all’utente, con il vantaggio dell’utilizzo touch.

Ad ogni modo, come gli esperti di tecnologia ben sanno, un brevetto non corrisponde obbligatoriamente al debutto della tecnologia in esso illustrata. Pertanto, si tratta di un indizio interessante che ci invita a tenere gli occhi bene aperti per il futuro.