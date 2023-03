Apple: niente versione USB-C di AirPods 3 in arrivo

Dopo avere visto gli intriganti brevetti per le future AirPods che permettono di controllare il volume muovendo la testa, grazie al rinomato analista del mondo Apple Ming-Chi Kuo andiamo alla scoperta di maggiori dettagli relativi alle prossime generazioni degli auricolari True Wireless della Mela.

Stando alle sue ultime indiscrezioni, infatti, la società di Cupertino non ha intenzione di rilasciare una nuova versione degli AirPods di terza generazione con una porta USB-C; al contrario, sembra più vicina una versione delle AirPods Pro di seconda generazione con USB-C entro fine 2023.

Con un tweet pubblicato recentemente, l’analista e tipster ha spiegato che Apple “non sembra avere piani per le versioni USB-C di AirPods 2 e 3”, in una decisione che stona invece con la possibilità di vedere approdare sul mercato le ‌AirPods Pro‌ di seconda generazione con porta USB-C, potenzialmente in arrivo negli ultimi mesi di quest’anno.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.

我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023