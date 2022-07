Apple AirPods ultima versione in super offerta su Amazon

Pensa a degli auricolari comodi, efficienti e di alta qualità. Quali ti sono venuti in mente? Immagino gli Apple AirPods. Non ci sono dubbi in merito alla loro fama e a quanto sono amati dagli utenti che li usano o li hanno avuti.

Ovviamente il prezzo non è sempre così abbordabile, ma solo quando Amazon non sforna qualche sua migliore offerta. E questo è il tuo giorno fortunato, ma devi sbrigarti perché quello che starai per vedere molti altri lo hanno già visto e in questo momento lo stanno acquistando.

Metti nel carrello l’ultima versione degli Apple AirPods 3a generazione a soli 169,15 euro, invece di 199 euro. Si tratta di una novità stratosferica poterli acquistare a questo super prezzo invitante. Un vero e proprio minimo storico che ci fa battere il cuore.

Indossale e sperimenterai un suono mai sentito prima. Infatti, questo modello è dotato della nuova tecnologia con audio spaziale. Praticamente ciò che ascolti ti circonderà completamente. Avrai la sensazione che il suono arrivi da ogni parte a 360°.

Apple AirPods 3a generazione: ascolta un altro livello

Passa a un altro livello di ascolto con gli Apple AirPods 3a generazione. A soli 169,15 euro sono un affare pazzesco da cogliere al volo. Lasciati sorprendere dalla loro perfezione. Addirittura grazie alla funzionalità EQ Adattiva la musica sarà calibrata per il tuo orecchio autonomamente.

A prova di sudore e di pioggia, potrai davvero portarli sempre con te mentre lavori, viaggi in auto, in treno o sull’aereo e mentre fai sport, anche se sta piovendo. Saranno i tuoi auricolari preferiti e inseparabili. E con la super batteria aumenta anche la durata.

La custodia di ricarica MagSafe penserà al resto, mantenendo i tuoi Apple AirPods sempre pronti e carichi per qualsiasi evenienza. Avrai a disposizione circa 30 ore di ascolto con la batteria della custodia di ricarica al massimo. Grazie a questi auricolari avrai fino a 6 ore di ascolto con una carica.

Indossali all’orecchio e loro si connetteranno automaticamente con il tuo dispositivo. Comandali con un semplice pizzico per concentrarti su ciò che stai facendo o ascoltando. Goditi chiamate ancora più chiare e nitide con la cancellazione del rumore ottimizzata.

Non perdere tempo e approfitta di questa speciale offerta che trovi su Amazon. Acquista l’ultima versione degli Apple AirPods 3a generazione a soli 169,15 euro, invece di 199 euro. Tanto risparmio, ma anche tantissima qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.