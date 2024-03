Apple: anche gli iPad Air avranno l'OLED

Dopo i nuovi iPad Pro che dovrebbero fare capolino sul mercato a strettissimo giro, gli iPad Air saranno i prossimi tablet a marchio Apple a portare in dote i tanto chiacchierati e desiderati display OLED.

Apple: iPad Air OLED nel 2028

A sostenere la tesi è stato Kang Min-soo di Omdia. “Nel 2028, ci aspettiamo che anche l’iPad Air integri schermi OLED, con l’utilizzo della tecnologia OLED tandem a due stack proprio come sul prossimo iPad Pro”, ha dichiarato il ricercatore.

Da tenere presente che la tecnologia OLED a due stack è in grado di generare i medesimi livelli di luminosità di un design a stack singolo, ma con un consumo energetico ridotto e una durata superiore. Per fare un paragone, l’iPhone attualmente utilizza un display OLED a stack singolo con un singolo strato che emette luce.

Il colosso di Cupertino starebbe altresì lavorando su due versioni non OLED di iPad Air, con dimensioni pari a 10,9 pollici e 12,9 pollici. La previsione è che questi due modelli verranno introdotti già alla fine di marzo, unitamente ai nuovi modelli di iPad Pro OLED. Per tale ragione, i primi iPad Air con display OLED potrebbero arrivare solo in un secondo momento.

In merito ai nuovi iPad Pro, invece, secondo svariate fonti dovrebbero caratterizzarsi per l’adozione di un design più sottile, l’uso del chip M3 e di fotocamere migliorate, di cui quella frontale fruibile anche in modalità landescape. Non dovrebbero poi mancare la ricarica wireless MagSafe e un accessorio Magic Keyboard riprogettato che renderà il dispositivo molto più simile a un laptop.