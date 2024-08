Apple Arcade è gratis per 3 mesi: come accedere alla promo

Apple Arcade è il servizio con cui Apple mette a disposizione dei suoi utenti un catalogo di centinaia di giochi, disponibili senza costi aggiuntivi, senza acquisti in-game e senza pubblicità. I giochi possono essere scaricati sui propri dispositivi Apple e giocati in modo illimitato. L’accesso al servizio prevede un costo di 6,99 euro al mese, senza vincoli.

Con la promo in corso, però, è possibile ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade. Per ottenere il bonus in questione è sufficiente aver acquistato o acquistare nel corso del prossimo futuro un nuovo dispositivo Apple, a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Ci sono 90 giorni di tempo, a partire dal momento di attivazione del dispositivo, per richiedere l’offerta.

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade basta accedere all’app del servizio tramite il box qui di sotto.

Apple Arcade è gratis per 3 mesi: come funziona l’offerta

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Per ottenere i 3 mesi gratis di Apple Arcade messi a disposizione dalla promozione è sufficiente seguire una semplice procedura online. Dopo aver acquistato un nuovo prodotto Apple compatibile (sono inclusi tutti gli iPhone, gli iPad, i Mac e le Apple Arcade aggiornabili all’ultima versione del sistema operativo) è sufficiente completare la configurazione del dispositivo, effettuando il login con il proprio ID Apple.

A questo punto, per riscattare la promozione, bisognerà accedere alla sezione Arcade dell’AppStore. Un messaggio avviserà l’utente in merito alla possibilità di riscattare i 3 mesi gratis di abbonamento alla piattaforma di streaming di Apple. Chi non può accedere alla promo, può ripiegare sulla prova gratuita di 30 giorni. In entrambi i casi, terminato il periodo gratuito, il servizio si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese.

Ci sono 90 giorni di tempo, dal momento dell’attivazione del dispositivo, per riscattare la promozione. Per verificarne la disponibilità basta premere sul box qui di sotto.