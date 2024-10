Apple Arcade gratis per 3 mesi se acquisti uno di questi dispositivi

Se stai valutando la sottoscrizione di Apple Arcade, la piattaforma streaming di videogiochi di Apple, ti segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale dell’azienda di Cupertino: acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV, si ricevono 3 mesi gratis del servizio. Non solo però, perché a poterlo provare gratuitamente per 3 mesi possono essere fino a 6 membri della stessa famiglia.

Accesso illimitato a più di 200 giochi, zero pubblicità, zero interruzioni e zero acquisti in-app, per un’esperienza il più possibile coinvolgente, anche per chi vanta una passione sfrenata per i videogiochi. Inoltre, è possibile giocare sia online che offline, ovunque e quanto lo si desidera, con l’opportunità di condividere il proprio abbonamento con altre cinque persone in famiglia.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Per poter beneficiare della prova gratuita di 3 mesi del servizio streaming Apple Arcade occorre acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Dopo aver completato la configurazione iniziale del dispositivo, è sufficiente accedere con il proprio ID Apple, aprire Apple Arcade e attendere la comparsa del banner della promozione. A questo punto, non resta che selezionare “Riscatta 3 mesi gratis”.

Se il banner relativo all’offerta non dovesse comparire, bisogna assicurarsi che sul dispositivo in uso sia installata l’ultima versione del sistema operativo (iOS per iPhone, iPadOS per iPad, macOS per Mac e tvOS per Apple TV). Come specifica il sito stesso ufficiale di Apple, l’offerta dovrebbe comparire immediatamente.

Un’altra cosa importante: una volta portata a termine la configurazione del dispositivo, si hanno 93 giorni di tempo per attivare l’iscrizione ad Apple Arcade e beneficiare così della promozione.

Puoi riscattare la tua prova gratuita di Apple Arcade tramite questa pagina del sito ufficiale Apple.