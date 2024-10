Apple Business Connect: loghi aziendali in email e chiamate

A gennaio dello scorso anno, Apple ha annunciato un nuovo tool gratuito, denominato Apple Business Connect, che permette alle aziende di gestire in modo autonomo la propria immagine su diverse piattaforme e in particolare di creare e modificare le proprie schede informative su Mappe. Proprio a tal riguardo, nelle scorse ore, l’azienda di Cupertino ha fatto sapere di aver ampliato gli strumenti a disposizione, con l’introduzione di Branded Mail e Business Caller ID.

Apple Business Connect: ecco Branded Mail e Business Caller ID

Per quel che concerne Branded Mail, si tratta di uno strumento con cui un’azienda può far comparire il proprio nome e logo nelle email inviate ai clienti, rendendo immediatamente riconoscibili i messaggi nell’app Mail di Apple. Ciò costituisce un significativo passo avanti per le aziende che vogliono rafforzare la loro identità e offrire una comunicazione più chiara e trasparente.

Durante il prossimo anno, poi, il gruppo capitanato da Tim Cook introdurrà anche Business Caller ID. Questo strumento consentirà di di mostrare il nome, il logo e il reparto dell’azienda durante le chiamate in arrivo ai clienti, aiutandoli a riconoscere subito le telefonate che provengono da attività verificate, riducendo in tal modo la possibilità che si possa cadere vittime di truffe telefoniche o spam.

Un’altra novità contestualmente annunciata è la neo possibilità, per le imprese, di personalizzare l’esperienza di pagamento con Tap to Pay su iPhone. Ora è possibile mostrare il proprio logo, al posto dell’icona generica di categoria, durante il processo di pagamento, offrendo ai clienti una maggiore sicurezza e riconoscibilità dell’attività a cui stanno pagando.