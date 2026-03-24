Apple Business sfida Google Workspace e Microsoft 365

Pensavamo che MacBook Neo potesse costituire l’asso nella manica della mela morsicata per questa stagione. La vera bomba è stata però sganciata oggi con l’annuncio di Apple Business. A sorpresa, il gruppo di Cupertino ha presentato quella che può essere considerata come la sua alternativa a Google Workspace e Microsoft 365. Proprio nei giorni in cui festeggia i 50 anni dalla fondazione.

La mela morsicata ha presentato Apple Business

È una piattaforma all-in-one che include i servizi essenziali per l’ambito professionale. Da quelli per la gestione dei dispositivi alle caselle email aziendali, dal cloud storage per il salvataggio dei contenuti a un calendario condiviso. Questa la descrizione fornita.

Tutto ciò di cui la tua azienda ha bisogno per gestire senza sforzo persone e dispositivi, raggiungere più clienti, fornire al tuo team gli strumenti di lavoro essenziali e ottenere supporto da esperti. Tutto in un unico posto.

Apple Business va di fatto a riunire tutti gli strumenti enterprise già offerti dal gruppo di Cupertino all’interno di un unico prodotto. Sono inclusi quelli attraverso i quali gli amministratori IT possono gestire dipendenti e collaboratori, distribuire le applicazioni sui loro dispositivi e controllare tutto ciò che riguarda la sicurezza degli account. La casella email può ovviamente essere quella associata al proprio dominio. Ci sono poi i backup automatici su iCloud e in caso di necessità è possibile rivolgersi a un team di supporto dedicato.

Per l’utilizzo delle applicazioni companion saranno necessarie le ultime versioni dei sistemi operativi ovvero iOS 26 su iPhone, iPadOS 26 su iPad e macOS 26 su Mac.

La disponibilità di Apple Business è prevista a partire dal 14 aprile, con accesso gratuito in più di 200 paesi e regioni di tutto il mondo (c’è anche l’Italia) per gli utenti esistenti Apple Business Connect, Apple Business Essentials e Apple Business Manager. Contestualmente, questi tre servizi verranno eliminati. Negli Stati Uniti sarà possibile acquistare spazio di storage aggiuntivo fino a un massimo di 2 TB per ogni profilo, a partire da 0,99 dollari al mese. Non conosciamo ancora i prezzi per il nostro paese. Maggiori informazioni sono nella pagina dedicata sul sito ufficiale.

È stato confermato anche l’arrivo delle pubblicità nelle Mappe Apple, come anticipato da un’indiscrezione. Debutteranno in estate negli Stati Uniti e in Canada.