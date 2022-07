Apple: c'è un prototipo di iMac 27" con M1 Max

Al momento, nel listino di Apple non è presente alcun iMac da 27 pollici. L’ultimo modello è stato rimosso dal catalogo dell’azienda a marzo scorso, in favore dei nuovi iMac da 24 pollici. In più occasioni, però, si è discusso di un eventuale “ritorno di fiamma” e le indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime ore sembrano confermare le intenzioni del gruppo di Cupertino al riguardo.

iMac 27″: Apple ha realizzato tre prototipi con M1

Più precisamente, stando alle informazioni condivise da Amethyst, un utente del forum di MacRumors che in passato si è rivelato piuttosto preciso sulle informazioni relative al Mac Studio prima che giungesse sul mercato, Apple avrebbe realizzato tre prototipi di iMac da 27 pollici:

Il primo prototipo è stato realizzato prima di agosto 2021, utilizzava lo stesso design dell’iMac da 27 pollici basato su Intel, ma con un chip M1.

prototipo è stato realizzato prima di agosto 2021, utilizzava lo stesso design dell’iMac da 27 pollici basato su Intel, ma con un chip M1. Il secondo prototipo è stato realizzato intorno ad agosto 2021, utilizzava lo stesso design dell’iMac da 24 pollici, ma con un display da 27 pollici e un chip M1

prototipo è stato realizzato intorno ad agosto 2021, utilizzava lo stesso design dell’iMac da 24 pollici, ma con un display da 27 pollici e un chip M1 Il terzo prototipo è stato realizzato intorno a novembre 2021, utilizzava lo stesso design dell’iMac da 24 pollici, ma con un display XDR da 27 pollici, finitura nera e chip M1 Max.

Quello più interessante tra i tre prototipi è sicuramente l’ultimo con lo stesso design del recentissimo iMac da 24 pollici, ma con una finitura nera più elegante e un display XDR che molto probabilmente avrebbe portato un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e un’elevata luminosità.

Per quanto interessanti e accurate possano risultare le informazioni in questione, è comunque sempre bene tenere a mente che, non trattandosi di dichiarazioni ufficiali, alla fine potrebbero rivelarsi inesatte.

