Apple chiede di archiviare la causa antitrust

Apple aveva già condiviso una dichiarazione ufficiale sulla denuncia antitrust presentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’azienda di Cupertino ha depositato una mozione per chiedere al giudice di archiviare il caso, spiegando le motivazioni.

Apple respinge tutte le accuse

Il Dipartimento di Giustizia e 16 stati hanno denunciato Apple per la violazione della sezione 2 dello Sherman Act. L’azienda di Cupertino avrebbe mantenuto un monopolio illegale nel mercato degli smartphone, imponendo restrizioni contrattuali agli sviluppatori e negando l’accesso alle funzionalità hardware e software dell’iPhone. Nella denuncia sono descritte cinque pratiche anticoncorrenziali relative a Super App, cloud streaming, messaggistica, smartwatch e wallet digitali.

Apple scrive nella mozione che gli argomenti del Dipartimento di Giustizia sono basati sulla falsa premessa che il successo dell’iPhone non sia arrivato attraverso la creazione di un prodotto superiore, ma attraverso restrizioni intenzionali per bloccare presunte minacce competitive.

L’azienda di Cupertino aggiunge inoltre che ci sono altri concorrenti sul mercato, tra cui Samsung e Google, quindi non ha un monopolio e non ha adottato pratiche che danneggiano i consumatori. Questi sono i cinque principali motivi per cui il giudice dovrebbe archiviare il caso:

Apple non è obbligata a collaborare con sviluppatori terzi e scegliere di non collaborare con loro non costituisce un comportamento escludente

Il Dipartimento di Giustizia non collega adeguatamente l’approccio di Apple alle app di messaggistica, alle cosiddette super app, alle app di streaming cloud, agli smartwatch o ai portafogli digitali al modo in cui i consumatori decidono quale smartphone acquistare

Apple non controlla una quota sufficiente del mercato degli smartphone per poter essere considerata a pieno titolo un monopolista

Il Dipartimento di Giustizia non ha dimostrato a sufficienza l’intenzione di Apple di monopolizzare il mercato

Il Dipartimento di Giustizia ha reso il suo caso eccessivamente ampio facendo riferimenti superficiali a numerosi prodotti e servizi Apple

Il giudice terrà probabilmente un’udienza sulla richiesta di Apple e quindi prenderà una decisione in merito. Raramente viene archiviata una causa intentata dal governo. Un eventuale processo non inizierà prima del 2027.