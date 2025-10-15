Apple conferma il MacBook Pro con chip M5

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, Apple ha confermato il lancio imminente di un nuovo MacBook Pro con chip M5. L’azienda di Cupertino avrebbe inoltre deciso di realizzare i futuri dispositivi per la smart home in Vietnam.

MacBook Pro con chip M5 in arrivo

Gli attuali MacBook Pro con schermo da 14/16 pollici e processori Apple M4/M4 Pro/M4 Max sono stati annunciati il 30 ottobre 2024. Come previsto dal noto Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), l’azienda di Cupertino ha confermato il lancio di un nuovo modello nei prossimi giorni. Greg Joswiak, Vice Presidente del Worldwide Marketing, ha pubblicato questo breve video su X:

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Il dirigente scrive che “qualcosa di potente è in arrivo“. Nel testo ci sono anche cinque lettere m, un chiaro indizio che indica il MacBook con chip Apple M5. Nel video si può inoltre vedere il notebook aperto in modo da formare la lettera V che significa 5 in numeri romani. Quasi certamente si tratta del modello con schermo da 14 pollici.

Non sono previsti cambiamenti estetici, ma solo un incremento delle prestazioni grazie al nuovo processore. Le versioni da 14 e 16 pollici con chip M5 Pro e M5 Max dovrebbero essere annunciati all’inizio del 2026. Entro fine anno è previsto l’arrivo di altri due dispositivi con chip M5, ovvero iPad Pro e Vision Pro.

Smart display in Vietnam

Secondo Gurman, Apple realizzerà i nuovi dispositivi per la smart home in Vietnam per ridurre la dipendenza dalla Cina. I primi arriveranno sul mercato nel corso del 2026. Un HomePod con display da 7 pollici, FaceTime e Siri dovrebbe debuttare in primavera. Il prezzo potrebbe essere circa 350 dollari.

Entro fine 2026 è invece previsto il lancio di una videocamera di sicurezza. Nel 2027 arriverà infine un tabletop robot, ovvero una versione di HomePod con schermo da 9 pollici montato su un braccio robotizzato. Il prezzo sarà piuttosto elevato.