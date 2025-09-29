Apple vicina al lancio di iOS 26.1 e nuovi MacBook

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha pubblicato altre interessanti informazioni nella newsletter Power On relative alla roadmap software e hardware di Apple. L’azienda di Cupertino dovrebbe rilasciare iOS 26.1 nei prossimi giorni con alcune novità per le funzionalità AI. I MacBook Pro con chip M5 potrebbero essere invece annunciati entro fine anno.

iOS 26.1 e Apple Intelligence

Apple ha rilasciato la versione beta di iOS 26.1 per gli sviluppatori il 22 settembre. La versione finale verrà distribuita entro il mese di ottobre. Non è ovviamente un “major upgrade”, ma ci sono alcune novità interessanti. Il design Liquid Glass è stato applicato anche al dial pad (la schermata per comporre il numero) dell’app Telefono. Modifiche minori riguardano le app Calendario, Foto, Musica e Safari.

L’azienda di Cupertino ha inoltre aggiunto il supporto per altre lingue a Apple Intelligence. Ora è disponibile in cinese tradizionale, danese, olandese, norvegese, svedese, portoghese (Portogallo), vietnamita e turco. Le traduzioni live con gli AirPods sono invece disponibili anche in cinese, coreano, giapponese e italiano. Questa funzionalità non è tuttavia arrivata in Europa perché deve essere rispettato l’obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act.

Gurman ha svelato nel weekend che gli ingegneri di Apple usano un’app, denominata Veritas, per testare le capacità della nuova Siri. Le funzionalità sono simili a quelle di ChatGPT, ma non è previsto il lancio pubblico di un chatbot.

Nuovi MacBook Pro con chip M5

Per quanto riguarda i nuovi prodotti, Gurman conferma che i primi ad essere annunciati sono iPad Pro con chip M5 e Vision Pro con chip M4. Nelle prossime settimane verrà avviata la produzione di massa dei nuovi MacBook Pro con chip M5. Il lancio sul mercato è previsto entro fine 2025 o inizio 2026.

Altri dispositivi in arrivo sono i MacBook Air con chip M5 e due nuovi monitor. Nei primi mesi del 2026 verrà annunciato anche l’iPhone 17e. Integrerà il chip Apple A19, ma sarà molto diverso dall’iPhone 17 in termini di specifiche. Mancherà ad esempio il display ProMotion. L’azienda di Cupertino vuole maggiormente distinguere il modello economico dagli altri della serie.