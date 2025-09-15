Nuovi prodotti Apple in arrivo dopo iPhone 17

Dopo l’annuncio di iPhone 17, iPhone Air, Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 e AirPods Pro 3, Apple si prepara al lancio di altri prodotti. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, l’azienda di Cupertino svelerà almeno dieci dispositivi entro il primo trimestre 2026. Alcuni di essi arriveranno sul mercato a partire da ottobre.

Si parte con i nuovi iPad Pro

I primi prodotti dovrebbero essere annunciati nel mese di ottobre. Quasi certamente si tratta dei nuovi iPad Pro. La principale novità sarà il chip Apple M5 che quindi debutterà con i famosi tablet di fascia alta. Gli utenti che preferiscono usare l’orientamento verticale (portrait) troveranno una seconda fotocamera frontale sul lato corto, oltre a quella aggiunta sul lato lungo con gli attuali iPad Pro. La diagonale dello schermo rimarrà invariata: 11 e 13 pollici.

Un altro dispositivo atteso in autunno è il Vision Pro con chip Apple M4. Sarà praticamente identico a quello attuale con alcuni miglioramenti relativi all’indossabilità. Il Vision Pro 2, più leggero e confortevole, non arriverà prima del 2027. Non è noto invece quando verrà annunciato AirTag 2. La nuova versione del tracker integrerà un chip wireless migliore per aumentare il range.

Gli altri sette prodotti dovrebbero arrivare entro il primo trimestre 2026. Uno di essi è Apple TV con processore più veloce, chip wireless N1 (lo stesso dell’iPhone Air) e nuova Siri. Apple aggiornerà anche HomePod mini con chip più veloce e supporto per il controllo vocale.

Ottobre è solitamente il mese dedicato ai MacBook Pro. Stavolta Apple annuncerà i nuovi modelli con chip M5 all’inizio del 2026. Entro la primavera (probabilmente a marzo) arriveranno i MacBook Air con chip M5. Un mese prima (febbraio) dovrebbe essere annunciato l’iPhone 17e con chip Apple A19.

Infine si prevede il lancio di nuovi monitor esterni (Studio Display e Pro Display XDR) e di Smart Home Hub con la nuova Siri. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, sebbene arrivino da un fonte molto affidabile, quindi la roadmap potrebbe cambiare nei prossimi mesi.