Nuovi chip A19, A19 Pro, C1X e N1 per iPhone 17

Apple ha aggiornato il design e introdotto miglioramenti per le fotocamere. Ma le novità più importanti degli iPhone 17 sono nascoste sotto il telaio in vetro e alluminio (titanio per iPhone Air). L’azienda di Cupertino ha usato quattro nuovi chip: A19, A19 Pro, C1X e N1. Gli ultimi due permettono di ridurre la dipendenza da Qualcomm e Broadcom.

Apple A19, A19 Pro, C1X e N1

Il chip A19 è presente solo nell’iPhone 17. Viene realizzato da TSMC con tecnologia di processo a 3 nanometri. È formato da una CPU a sei core (due core performance e quattro core efficiency) che offre prestazioni fino a 1,5 volte superiori alla CPU del chip A15 Bionic e una GPU a cinque core con “acceleratori neurali” in ogni core che offre prestazioni fino a due volte superiori alla GPU del chip A15 Bionic.

Apple ha inoltre aggiornato il Neural Engine a 16 core (sfruttato dalle funzionalità AI di Apple Intelligence) e il display engine che supporta la tecnologia ProMotion. Grazie all’efficienza del chip A19 e alla funzionalità di risparmio energetico di iOS 26, l’autonomia arriva a circa 30 ore di riproduzione video.

Il chip A19 Pro è invece presente negli iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air (il precedente iPhone 16 Plus integra il chip A18). È formato da una CPU a sei core (due core performance e quattro core efficiency) e una GPU a cinque core (sei per i modelli Pro) con “acceleratori neurali” in ogni core. Le prestazioni dei modelli Pro sono fino al 40% superiori a quelle della precedente generazione.

Il nuovo iPhone Air integra il modem 5G C1X che offre una velocità doppia rispetto al modem C1 dell’iPhone 16e. È inoltre più veloce del modem usato per l’iPhone 16 Pro e consuma il 20% di energia in meno. Gli altri smartphone integrano ancora un modem 5G di Qualcomm (che supporta le frequenze mmWave).

In tutti gli iPhone 17 è presente il nuovo chip N1 che supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Apple ha quindi sostituito il precedente chip di Broadcom. Non ci sono ulteriori dettagli, ma l’azienda di Cupertino garantisce migliori prestazioni e una maggiore affidabilità con alcune funzionalità, tra cui Personal Hotspot e AirDrop.