Apple annuncia la data dell'evento WWDC 2019

Meno di tre mesi alla WWDC 2019: il gruppo di Cupertino ha confermato la data ufficiale dell’evento, che andrà in scena dal 3 al 7 giugno. Sarà la 30esima edizione dell’appuntamento. Ad ospitarlo la location del McEnery Convention Center a San Jose, in California. Si tratterà come ogni anno dell’occasione perfetta per conoscere in anticipo le novità in arrivo per le soluzioni software proposte dalla mela morsicata.

WWDC 2019: dal 3 al 7 giugno a San Jose

Il comunicato ufficiale condiviso da Apple fa riferimento diretto a machine learning, realtà aumentata, salute e fitness. In programma sessioni tecniche, laboratori e conferenze. Si parlerà di iOS, macOS, watchOS e tvOS, piattaforme sulle quali oggi si basano oltre 1,4 miliardi di dispositivi in tutto il mondo. I partecipanti potranno cogliere anticipazioni sul futuro dei sistemi operativi e lavorare fianco a fianco con gli ingegneri di Cupertino sulle tecnologie e sui framework messi a disposizione degli sviluppatori. A tutti gli altri sarà invece consentito assistere al live streaming trasmesso tramite l’app per iPhone, iPad e Apple TV oppure sul portale Apple Developer. Così Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing del gruppo, commenta l’annuncio.

La WWDC è il più grande evento Apple dell’anno. Riunisce migliaia degli sviluppatori più creativi e innovativi da ogni parte del mondo, offrendo loro l’opportunità di lavorare con i numerosi ingegneri Apple presenti, scoprire le ultime innovazioni delle nostre piattaforme e creare legami con l’intera comunità di programmatori.

Focus anche sul mondo dell’educazione: quest’anno Apple offrirà fino a 350 borse di studio. Inoltre, studenti e membri delle organizzazioni STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) potranno ottenere un ticket gratuito per partecipare. Chi desidera assistere di persona all’evento può richiedere i biglietti attraverso il sito ufficiale dell’evento, entro e non oltre le ore 1:00 del 21 marzo. Prosegue Schiller.