Apple dice addio ai DVD d'installazione di macOS

D’ora in avanti, non sarà più possibile acquistare gli ultimi DVD per l’installazione dei sistemi operativi meno recenti per Mac, tra cui OS X Lion 10.7 e Mountain Lion 10.8. I dischi, infatti, sono stati rimossi da Apple dal suo negozio online. È letteralmente la fine di un’epoca.

Apple: fine della vendita dei dischi d’installazione di macOS

Da tenere presente che Apple ha smesso di supportare sia Lion che Mountain Lion già da qualche tempo fa, ma ha continuato a vendere copie digitali di questi sistemi operativi. In ogni caso, l’azienda continua a offrire OS X Lion e OS X Mountain Lion come download digitali gratuiti per coloro che ne hanno ancora bisogno.

L’era dei dischi ottici di Apple ha iniziato a tramontare con l’introduzione di OS X Lion avventa a luglio 2011, che è stata la prima versione di macOS a venire resa esclusivamente tramite il Mac App Store. Il sistema operativo introdusse diverse funzionalità innovative, come Mission Control, Launchpad, le app a schermo intero e miglioramenti significativi a Mail e ad altre app principali.

A causa della richiesta dei clienti, Apple decise di offrire nuovamente i supporti di installazione fisica per Lion e Mountain Lion, principalmente per gli aventi accesso limitato a Internet o con computer più datati senza accesso al ‌Mac App Store‌.

A luglio del 2012 venne poi rilasciato Mountain Lion e anche per questo OS Apple scelse di concentrandosi sulla distribuzione digitale, introducendo funzionalità come il Centro notifiche, il mirroring AirPlay e l’app Messaggi.

La prima versione di macOS a rinunciare del tutto a una versione fisica è stata OS X Mavericks, rilasciata ad ottobre del 2013 e da allora il processo di aggiornamento digitale non ha subito cambiamenti.