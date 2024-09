Apple: diffusi nuovi dettagli su HomeAccessory

Sono ormai diversi mesi a questa parte che si susseguono indiscrezioni in merito all’avvento di un nuovo accessorio per la smart home di Apple, una sorta di combinazione tra un iPad, un Apple TV e un HomePod. A tal riguardo, nelle ultime ore nuovi rumors hanno rivelato dettagli più concreti su questo device, identificato temporaneamente con il nome di HomeAccessory.

Apple: i dettagli su HomeAccessory

Secondo fonti affidabili, HomeAccessory è realmente il prossimo accessorio smart del colosso di Cupertino e il suo nome in codice è J490. Sarà dotato del chip A18, progettato per supportare le innovative funzioni di Apple Intelligence che non sono disponibili sugli attuali HomePod. Ciò lascia presagire che il dispositivo sarà molto avanzato dal punto di vista delle capacità di intelligenza artificiale.

Il device dovrebbe altresì essere dotato di un display quadrato, anche se al momento non è ancora confermato se questa scelta estetica verrà mantenuta fino al momento del lancio o magari sarà sostituita da una soluzione rettangolare come un iPad.

HomeAccessory sarà inoltre dotato di una fotocamera integrata per le videochiamate con FaceTime e altre app di videoconferenza. La fotocamera avrà anche la capacità di riconoscere gesti a distanza, utile per situazioni come il controllo vocale in cucina, e di riconoscere l’utente per abilitare le richieste Personali.

HomeAccessory potrà poi eseguire app e riprodurre media autonomamente, ma avrà anche la capacità di funzionare come ricevitore AirPlay.

Il sistema proporrà una schermata di blocco personalizzabile, con diverse opzioni di orologi. Le versioni beta di tvOS hanno già lasciato trapelare che l’azienda della “mela morsicata” sta sperimentando un’interfaccia touchscreen per la schermata di blocco.

In merito alla finestra di lancio, le fonti indicano che Apple intende proporre il nuovo dispositivo nella primavera del 2025, ma non è escluso che possano esserci degli slittamenti o che comunque i piani possano cambiare prima della presentazione ufficiale.