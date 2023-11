Apple: display OLED su tanti nuovi device entro il 2027

Apple è intenzionata a portare la tecnologia OLED per i display su nove nuovi dispositivi entro il 2027. Lo si apprende da un nuovo report di ET News che è stato diffuso nelle scorse ore.

Apple: tecnologia OLED su tanti nuovi dispositivi

Andando più in dettaglio, dopo l’implementazione dei display OLED su tutti e due i modelli di iPad Pro che è prevista per il prossimo anno, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di portare questa tecnologia anche su iPad mini e iPad Air nel 2026. Lo schermo del primo passerà da 8,3 pollici a 8,7 pollici, mentre quello del secondo manterrà un display da 10,9 pollici.

Nel 2027, poi, la “mela morsicata” integrerà l’OLED sul presunto modello di iPad Air da 12,9 pollici, il quale dovrebbe già debuttare all’inizio dl prossimo anno, ma con un display LCD.

Sembrerebbe che Apple intende sfruttare un pannello OLED in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) per ‌iPad Pro‌ e un pannello single-stack in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS) per ‌iPad mini‌ e ‌iPad Air‌, il che significa che il ProMotion per frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz continueranno ad essere un’esclusiva dei modelli di fascia alta.

Nel 2027, poi, Apple aggiornerà i pannelli OLED dell’iPad Pro‌ con un pannello di futura generazione che ha una migliore efficienza luminosa tramite Color Filter on Encapsulation (CoE), capace di andare a ridurre i consumi energetici di circa il 20%. Inoltre, l’adozione di un filtro colore potrebbe consentire ad Apple di implementare per la prima volta la tecnologia della fotocamera sotto il display su iPad.

Nel 2025, Apple potrebbe portare la tecnologia OLED pure sul MacBook Pro da 16 pollici, mentre nel 2026 dovrebbe fare altrettanto con il modello da 14 pollici e anche con i MacBook Air da 13 pollici e da 15 pollici.