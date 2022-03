Apple: domani niente iMac Pro, arriverà nel 2023

All’evento Apple che è in programma per il giorno 8 marzo 2022 manca ormai veramente pochissimo, soltanto qualche ora e sarà finalmente possibile scoprire, di preciso, cosa ha in serbo per i suoi utenti l’azienda della “mela morsicata”. Nell’attesa, però, il noto e solitamente affidabile analista Ming-Chi Kuo ha voluto pronunciarsi riguardo quelli che potrebbero essere i prodotti che… non saranno annunciati!

Apple: iMac Pro non arriverà prima del 2023

Secondo Kuo, domani non saranno presentati né un Mac Pro né un iMac Pro con chip M1. Tali soluzioni, infatti, non dovrebbero arrivare quest’anno, come inizialmente previsto dai più, ma nel 2023. Considerando che la tabella di marcia originariamente annunciata da Apple ad ottobre del 2020 per la transizione di tutti i suoi prodotti alla piattaforma proprietaria prevedeva il completamento entro due anni, il ritardo in questione rappresenta un po’ una delusione, ma è parecchio probabile che possa essere riconducibile alla crisi dei chip.

In occasione dell’evento in programma nelle prossime ore, invece, dovrebbe arrivare un nuovo Mac Mini e un display esterno da 27″, presumibilmente più economico del Pro Display XDR, in parte perché sarà più piccolo, in parte perché sarà privo di un elemento di punta coma la retroilluminazione mini-LED.

Da notare che la previsione fatta da Kuo va a scontrarsi duramente con quella dell’esperto di display Ross Young, secondo il quale iMac Pro sarà lanciato a giugno 2022, e con quelle dell’insider di Bloomberg Mark Gurman, il quale aveva fatto sapere che iMac Pro sarebbe arrivato entro la fine dell’estate e che Mac Pro sarebbe stato annunciato entro fine anno.